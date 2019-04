Labdarúgó NB I – A Debrecen legyőzte a sereghajtó Haladást

OTP Bank Liga, 29. forduló:

Debreceni VSC-Szombathelyi Haladás 2-1 (1-0)

Debrecen, 3600 néző, v: Bogár

gólszerzők: Szatmári (35.), Bódi (64., 11-esből), illetve Ivanov (76.)

sárga lap: Jovanovic (45.), illetve Daushvili (64.)

Debreceni VSC:

Nagy S. – Bényei, Szatmári, Pávkovics, Barna – Damásdi, Jovanovic (Csősz, 61.), Haris, Bódi – Szécsi (Varga K., 77.), Takács T. (Zsóri, 62.)

Szombathelyi Haladás:

Király – Habovda, Jagodics, Németh Mil., Mohl – Dausvili , Golodjuk (Ofosu, 57.) – Bamgboye (Gaál, 73.), Rui Pedro, Ivanov – Rabusic (Priskin, 58.)



A debreceni Zsóri Dániel (b) és a szombathelyi Németh Milán. | Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Egyik csapat sem kezdte túl nagy iramban a mérkőzést, helyzetek nélkül, többnyire mezőnyjátékkal teltek a percek. A DVSC tíz perccel az első játékrész vége előtt egy pontrúgást követően Szatmári fejesével szerzett vezetést.

A második félidőben támadóbb szellemben lépett pályára a Haladás. A vendégek többször el is jutottak a debreceniek tizenhatosáig, ám rendre rossz megoldást választottak, így gólszerzési esélyük nem volt. A hazaiak Bódi büntetőből szerzett góljával növelték előnyüket. A Haladás Ivanov lövésével szépített, igaz, ehhez a debreceni kapus, Nagy Sándor óriási hibája is kellett. A szombathelyiek pár perccel később akár egyenlíthettek is volna, de Ofosu lövése után a labda a kapufát találta el. A szombathelyiek három győztes mérkőzést követően kaptak ki ismét.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA