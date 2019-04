Labdarúgó Magyar Kupa – Egygólos előnyt szerzett a Vidi a Debrecen ellen

A visszavágót jövő kedden rendezik Debrecenben.

Magyar Kupa, elődöntő: MOL Vidi FC-Debreceni VSC 1-0 (1-0)

Székesfehérvár, 2976 néző, v.: Farkas Á.

gólszerző: Futács (3.)

piros lap: Juhász R. (87.)

sárga lap: Vinícius (38.), Nikolov (53.), Hadzic (56.), Kovács I. (61.), Tamás K. (66.), Juhász R. (83., 87.), Huszti (93.), illetve Szatmári (19.), Csősz (49.), Zsóri (52.), Tőzsér (92.)

MOL Vidi FC:

Kovácsik – Nego, Juhász R., Vinícius, Tamás – Pátkai, Hadzic, Nikolov – Huszti, Kovács I. (Hodzic, 74.) – Futács (Stopira, 81.)

Debreceni VSC:

Kosicky – Kinyik, Szatmári (Kusnyír, 64.), Pávkovics, Ferenczi – Csősz, Tőzsér – Bódi, Varga K., Szécsi (Haris, 82.) – Zsóri (Takács T., 64.)

Kiválóan kezdte a mérkőzést a Vidi, Futács Márkó közeli fejesével már a harmadik percben vezetett. A gólt követően átvette a játék irányítását a Debrecen és Varga Kevin felső lécen csattanó lövésénél az egyenlítéshez is közel járt. Rákapcsolt a hazai gárda is, Futács kis híján megszerezte saját maga és csapata második találatát, Tomás Kosicky azonban nagy bravúrral védett. A félidő hajrája ismét a vendégeké volt, ennek ellenére egyenlíteni nem tudtak.

Fordulást követően is lendületben maradtak a hajdúságiak, akik több veszélyes lövéssel próbálkoztak. Nyomott a Loki, miközben a Vidi erejéből többnyire csak védekezésre futotta. A hazaiak a meccs végén emberhátrányba kerültek Juhász Roland kiállítása miatt, majd Marko Nikolic vezetőedzőt is elküldte a padról Farkas Ádám játékvezető, de a székesfehérváriak így is megőrizték egygólos előnyüket.

– MTI –

