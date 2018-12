Lábápolás – télen is

A téli időszakban hajlamosak vagyunk megfeledkezni lábaink ápolásáról, mondván, úgysem látszik, a cipő eltakarja. Azonban ilyenkor is nagyon fontos a pedikűr, nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi okokból is: megvastagodhat a bőr, tyúkszem keletkezhet, netán gombás fertőzés is kialakulhat. Ahhoz, hogy mindezeknek elejét vegyük, érdemes néhány tanácsot megfogadni.

A cipő is számít

– Nagyon fontos, hogy télen is kényelmes cipőben járjunk. Ne nyomja a lábbeli a körmünket, hiszen könnyedén sérülés keletkezhet, ami akár gombásodással is járhat. Jót tehet ebben az időszakban a szódabikarbónás lábfürdő is, amely puhítja a bőrt. Használjunk zsíros helyett inkább vizes krémeket, de mindig tartsuk szem előtt a bőrtípusunkat is – mondta Lázár Ágnes gyógypedikűrös, hozzátéve, nemcsak nyáron, hanem télen is ugyanúgy érdemes pedikűröshöz járni. Elmondta, a bőrborotva használatát kerüljük, ez ugyanis növeli a bőrkeményedést. Helyette inkább sarokreszelőt vagy habkövet használjunk.

A lábgomba télen is kialakulhat, a talp bőrén és a lábujj közötti részeken fordulhat elő. Ennek a tünete lehet az égő, viszkető érzés, a kisebb-nagyobb kipirosodás, hólyagok, illetve a hámlás és nedvedzés is. – Ha ezeket tapasztaljuk, rögtön keressünk fel szakembert, és kezeltessük – mondta Lázár Ágnes, kitérve rá, hogy lábaink egészsége érdekében érdemes pamutzoknit hordanunk. Aki izzadásra hajlamos, annak az aktív szenes talpbetétet javasolja.

– A bőr 28 naponként újul meg, a köröm pedig havonta átlagosan egy millimétert nő. Érdemes tehát átlagosan havonta felkeresni a pedikűröst, hogy lábaink egészségesek, és nem utolsósorban, esztétikusak is legyenek – tette hozzá.

VK

