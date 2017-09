Kvótaper – Lázár: az Európai Bíróság döntése Brüsszelt próbálja helyzetbe hozni

A miniszter szerint a bírósági ítélet azt üzeni: Brüsszelben eldönthetik azt, hogy Magyarországon ki éljen. A magyar kormány azonban a függetlenség legfontosabb kérdésének tartja, hogy a magyarok dönthessék el, ki tartózkodhat az országban – mondta, hozzátéve: “ha erről lemondunk, akkor az önállóságunk fontos szeletéről mondunk le”.

Lázár János közölte: a kormány minden jogi eszközt igénybe fog venni azért, hogy az ország függetlenségét megőrizze, ugyanis erre kapott mandátumot a választóktól.

A Miniszterelnökség vezetője arról is beszélt: a kormány – más tagállamoktól eltérően – egyenesen fogalmazott, “nem sunnyogott”, hiszen már a kvótaügy elején kijelentette, hogy a magyarok joga dönteni arról, kik élhetnek itt.

Az unió tagországai a “brüsszeli diktátumban”, a kvótadöntésben előírt összes befogadandó ember 27 százalékát fogadták be eddig, a határidő pedig néhány nap múlva, szeptember 26-án lejár – hívta fel a figyelmet a politikus, úgy értékelve, hogy míg Magyarországra az Európai Bíróság diktátumot alkalmaz, addig más, a kvótaelőírást szintén nem teljesítő tagállamok semmilyen szankcióban nem részesülnek. E miatt a kettős mérce miatt szerinte a kvótát nem lehet komolyan venni, “az egész egy komédia”, aminek semmi köze a szolidaritáshoz, csupán arról szól, hogy Brüsszel diktálhat a tagországoknak.

Megjegyezte, Németország is a kvóta kevesebb mint 28 százalékát teljesítette, így “nagyobb szerénységre és visszafogottságra” intette a német bírálókat.

A tárcavezető kérdésre kitért a kvótaügyben Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásra is, jelezve, hogy megegyezés hiányában az is az Európai Bíróságra kerülhet majd, a kormány ugyanis pedig fellebbezési jogával élni fog. Ott majd biztosan felmerül az a kérdés is, hogy más tagországok miért nem hajtották végre a kvótadöntést – tette hozzá. “Amíg tudunk, harcolunk” – jelentette ki.

Lázár János arról is tájékoztatott: szeptember 18-20. között Magyarországra látogat az Európai Parlament Ingeborg Grassle német néppárti képviselő vezette költségvetési ellenőrzési bizottságának küldöttsége, hogy néhány, uniós pénzből létrejött beruházást megtekintsen. A Miniszterelnökség vezetője szerint az ellenőrzési program döntő mértékben Orbán Viktor személyéről szól, ugyanis a delegáció az ellenzéki sajtó által a kormányfőhöz kötött projekteket – például a felcsúti kisvasutat – akar megszemlélni, aminek természetesen nincs akadálya, de lennének fontosabb áttekintendő ügyek is.

Azt is mondta, szerinte nincs esély az elfogulatlan vizsgálatra, Ingeborg Grassle ugyanis egyebek mellett olyan Facebook-bejegyzést tett, hogy Orbán Viktor az idegeire megy.

Egy politikai kampány kisstílű részének nevezte, hogy éppen a felcsúti kisvasutat vizsgálják majd, ennek pedig szerinte az az oka, hogy a miniszterelnök ott él; ez – mondta – politikai diszkrimináció.

A felcsúti kisvasútról adott tájékoztatásában kifejtette: 2016 júniusának közepétől egy év alatt 40 019 jegyet értékesítettek, a jegyárbevétel 17,2 millió forint volt, ami azt jelentette, hogy teljesültek a vállalások.

– MTI –

