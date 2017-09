Kutatók Éjszakája: felsorolni is nehéz, mi mindennel vár a Debreceni Egyetem

Csak a fantázia szabott határt mindazoknak az egyetemi egységeknek, akik programjaikkal – visszatérő résztvevőként, vagy akár „újoncként” – bemutatkoznak a Kutatók Éjszakáján. A Debreceni Egyetemen a sporttól a nyelvtudományig, az orvoslástól a háborús titkokig több mint 100 érdekes, meglepő előadás, interaktív bemutató, vetélkedő és kiállítás várja – kortól függetlenül – a látogatókat.

– Ma már szinte mindenki tudja, mit is jelent a Kutatók Éjszakája. Egy olyan eseményt, amikor bárki részesévé válhat a tudományos kutatásnak, és személyesen tapasztalhatja meg azok eredményeit. Mi pedig reménykedünk abban, hogy látogatóink a bemutatók, programok során kedvet kapnak ahhoz, hogy később – tanulmányaikat a Debreceni Egyetemen végezve – egyszer maguk is igazi kutatókká, tudósokká váljanak – mondta az unideb.hu portálnak Csernoch László tudományos rektorhelyettes.

Az eseményt hagyományosan minden évben szeptember utolsó péntekén rendezik országosan és Európa-szerte.

– A Debreceni Egyetem ebben az évben már 11. alkalommal csatlakozik a programhoz. Célunk azonban töretlen és változatlan: lehetőséget teremteni az egyetemi oktatók-kutatók-hallgatók számára a bemutatkozásra, a látogatóknak pedig az játékos ismeretszerzésre – hangsúlyozta Varga Zsolt, a Tudományos Igazgatóság vezetője.

Fotó: unideb.hu

Az agrártudományi programok a Böszörményi úton, a bölcsészettudományok érdekességei az Egyetem téri Főépületben várják az érdeklődőket, de helyszíne a rendezvényeknek a Kémiai épület, a Kassai úti campus, a Klinikai Központ, az Agóra Tudományos Élményközpont, a Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ és a Bem tér is.

– Idén csatlakozott a programokhoz a Kenézy Gyula Egyetemi Kórház is, ahol a röntgen és az MR-képalkotás rejtelmeivel is megismerkedhetnek a látogatók. A különböző helyszínek között kisvasút szállítja az érdeklődőket, akik az állomáshelyeken gyűjtött emlékjegyekkel különleges ajándékokhoz juthatnak – sorolta a tudnivalókat Mándy Zsuzsa, az egyetem Tudományos Igazgatóságának munkatársa, a program szervezője.

Az idei kínálatról most is a programfüzetből lehet tájékozódni, de a színes, Kutatók Éjszakája feliratos pólókba öltözött, hallgatókból toborzott önkéntesek is segítenek eligazodni a program-kavalkádban.

– Debreceni Egyetem –

Mentőhelikopter érkezik a Debreceni Egyetemre Debrecen - Mentőhelikopter, mentőmotor és tűzoltóautó is érkezik egy elképzelt frontális karambol súlyos sérültjeihez a Debreceni Egyetem Főépülete elé pénteken. A látványos mentési gyakorlat a Kutatók Éjszakája egyik legizgalmasabb eseményének ígérkezik. A sürgősségi orvosszakma jelenét és jövőj... Tovább a cikkhez

Idén még változatosabb programokkal kecsegtet a Kutató Éjszakája Debrecenben Debrecen - Új helyszínekkel, még színesebb és változatosabb programokkal, valamint számtalan ajándékkal és élménnyel várja a tudomány iránt érdeklődő fiatalokat és időseket a Debreceni Egyetem szeptember 29-én, a Kutatók Éjszakáján. A hangyák társadalmi berendezkedési formáit, a virtuális világ r... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA