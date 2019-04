Kutató diákok konferenciája

Mintegy háromszáz hallgató mutatja be kutatási eredményeit, és új elemként a középiskolásokat is bevonták; 18 diák két tagozatban szerepel munkájával. OTDK-t kétévente tartanak, az idei a 34., Debrecenben negyedszer találkoznak az agrár felsőoktatásban tanulók, legutóbb 2007-ben tették.

Tehetséges hallgatók seregszemléje

A 150 éves debreceni agrár felsőoktatás megünneplésének méltó zárása, hogy ismét itt rendezik meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Agrártudományi szekcióját; ezúttal 27 tagozaton több mint 300 hallgató, és mintegy 170 bíráló szakember találkozik. 18-an határon túlról érkeztek kísérőikkel együtt. Újdonság a középiskolások részvétele, és hogy először lesz a tudós Roska Tamásról elnevezett plenáris előadás, melynek megtartására pályázat útján nyert jogot egy állatorvos PhD hallgató – hangzott el a konferencia keddi megnyitója előtti sajtótájékoztatón.

Fotó: Molnár Péter

Az OTDK hungarikum, a tehetségek sajátos támogatása. 64 éve, 1955-ben az ELTE-n tartották az elsőt, és a mindenkori tudományos kormányzat támogatta – idézte fel a konferencia történetét Szendrő Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, aki igazi sikerágazatnak nevezte a fórumot. Mint mondta, ma 16 szekció 525 tagozatában folyik a munka; 6773 dolgozattal pályáztak a hallgatók a részvételi lehetőségért. Hangsúlyozta: szigorú minőségi követelmények alapján tartják az OTDK programjait, és az arra adott félmilliárd forintnyi kormányzati támogatás nem fedezi a teljes költségét, így a szervező intézményeknek szponzorokat kell bevonniuk, ezzel is erősítve kapcsolataikat a gazdaság szereplőivel. Beszélt az OTDK-val összefüggő ösztöndíj-lehetőségekről is. – A fórum a hazai értelmiségi képzés fontos része – mondta.

Szendrő Péter | Fotó: Molnár Péter

– Az agrár szekció rendkívül változatos: molekuláris biológia, növénytermesztés, természetvédelem egyaránt szerepel benne. Fontos, hogy az egyetemi évek alatt elindítsuk az arra fogékony hallgatókat a kutatói pályán, olyan témákban, melyek innovatívak, a hazai agrárium vesrenyképességét növelik majd – hangsúlyozta Pénzes Béla, az OTDT agrár szakbizottságának elnöke.

Fotó: Molnár Péter

– Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia arról szól, hogy az átlagot meg lehet és meg is kell haladni – jelentette ki Komlósi István, a házigazda Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar dékánja. – Tehetségnevelésünket, oktatásunkat és kutatásunkat áthatja az élelmiszerlánc szemlélete, a rendszerben való gondolkodás. Egy lépésre vagyunk attól, hogy mindezt beillesszük a körforgásos biomassza-gazdálkodás rendszerébe, és ez karunk küldetésében is megjelenik. A világban a koncentráció és az integráció folyamata zajlik, ezt kell leképeznie az oktatásnak is: aki a részeket egyesíti egy közös cél érdekében, az a nyerő oldalon lesz. Ilyen szemmel is érdemes a konferencia résztvevőinek egymás eredményeit figyelniük – javasolta a dékán a hallgatóknak.

Fotó: Molnár Péter

– A változó világ új kihívásaira nem tudjuk a válaszokat, azokat a fiatalok fogják majd megadni – jelentette ki Nagy István agrárminiszter, akiről kiderült, hallgatóként maga is eredménnyel vett részt OTDK-n. Példaként említette, hogy a talaj termőképessége 50 év alatt 90 százalékkal csökkent; az ivóvízkészlet rohamosan fogy, az időjárás egyre szélsőségesebb, és új kártevők jelennek meg. – Nem tudjuk, a jövő mérnökének milyen szerepe, feladata lesz, de ezekre a problémákra kell majd válaszolnak. Debrecenben 500 éve tudják, hogy minden kihívásra a megoldást a tudásban kell keresni – mondta.

SzT

