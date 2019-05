Kurzus a lakodalmi bélesnek

Harmincan végezték el a HÍR-védjegyes böszörményi lakodalmi béles elkészítését lehetővé tevő kurzust, ünnepélyes keretek között – természetesen kóstolóval egybekötve – vehették át az oklevelüket múlt szombaton.

Kanyarodjunk egy kicsit vissza az előzményekhez, amiről dr. Nagy Imre, a Civilek a Lakóhelyért Egyesület elnöke beszélt a Naplónak. Az egyesület immár 15. éve tart sütési bemutatókat, kóstoltatja és egyben „neveli”, tanítja a háziasszonyokat, fiatalokat, ezzel népszerűsítve a hagyományos sütési technikával készült ételeket. Az egyesület 110 összegyűjtött és kipróbált-bevált receptje közül már 15 kiérdemelte a HÍR-védjegyet. Az elismerést (Hagyományok-Ízek Régiók védjegy) a Földművelésügyi Minisztérium adta.

Fotó: Barak Beáta

– A HÍR-védjegyes béles elkészítésének folyamata szerepel az egyesületünk által kiadott receptkönyvben, mégis azt láttuk, hogy kevés család foglalkozik az elkészítésével. Nem hiába, ugyanis annak, aki nem látta a nagymamájától magát a folyamatot, nem tapasztalta a tészta állagát, formázását a maga szemével és kezével, annak „kevés” a leírt recept. Erre sajnos az elmúlt évtizedekben kevés példa volt, úgy nőttek fel generációk, hogy nem öröklődött át a béleskészítés – mondta dr. nagy Imre egyesületvezető.

Hozzátette, az elmúlt századokban többnyire a nagymamától tanulták meg az asszonyok a béleskészítést. Több generáció együtt vagy egymáshoz közel élt és étkezett.

– Amikor elhalványult a hagyományos családmodell, és a családtagok üzemi konyhán, napköziben kezdtek étkezni, s a munka elvonta az embereket a nagy közös ebédekről, máshová került a hangsúly. Azt kell mondanom, manapság, ha van rá idő, akkor sem ebédel együtt sok család, mert vagy felváltva esznek vagy nem az ebédlőasztalnál – tette hozzá az elnök.

A béles hódítása

Az egyébként középkori eredetű sütemény elkészítési technikája és kinézete is sokat változott az évszázadok során. Több néven ismert, volt menyegzői, illetve paraszti változata is – ez utóbbi áll a legközelebb a mai elkészítési módhoz. Mindig is ünnepi sütemény volt, nem rendszeresen készült, s voltak úgynevezett bélessütők, akik céhen kívül sütögették. Egy korabeli összeírás szerint a debreceni piacon 28 bélessütő stand volt. Főként a paraszti családok nőtagjai árulták ott süteményeiket.

Lévai Istvánné munkáját is elismerték | Fotó: Barak Beáta

Bár a 19. század végén a torták, s a 20. század elején az aprósütemények térhódítása visszaszorította a bélest, Hajdúböszörményben nem múlt el a hagyománya. Már egyre kevesebben készítették, de karácsonykor és disznóöléskor, névnapokon és lagzikon az asztalra került. Ahogyan napjainkban is, avatott sütőasszonyoktól rendelhették meg a helyiek a finomságot – hála a tanfolyamnak, egyre több az avatott bélessütő.

– Barak Beáta –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA