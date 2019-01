„Kunkorgatott” káposztás étek

Pálóczi Jánosné vérbeli nagymama. Nincs ezzel egyedül, ő is szívesen tesz unokái, dédunokái kedvére, kérésükre szívesen áll a nyújtódeszka mögé, hogy édesanyja receptjeit felhasználva ízletes házi finomságokat készítsen. Amikor ott jártunk, a család egyik kedvencét, káposztás kurimankót, közismertebb nevén kunkorgót sütött.

Rutinos mozdulatokkal

Ilonka néni rögvest hozzá is látott a káposztás étel elkészítéséhez, hiszen délután sok éhes száj várta epekedve a nagymama házi kunkorgósát. Két kilogramm szobahőmérsékletű lisztet szórt egy tálba, hozzáadta a sót, és apránként langyos vizet is adagolt hozzá, majd addig gyúrta a masszát, míg az össze nem állt.

– A rétestésztát nyújtódeszkára tesszük, gondosan átdolgozzuk, majd 12 egyenlő részre osztjuk. Az így kapott bucik tetejét étolajjal is megkenjük – mert a tészta hamar szárad – majd fél órára letakarjuk, hogy pihenjen – mesélte Ica néni, miközben már hozzá is látott a következő munkafolyamathoz. Egy lábast vett elő, és olajon dinsztelni kezdte a tetemes mennyiségű káposztát. Ez volt a töltelék. A tésztadarabok egyesével kerültek a nyújtófa alá, majd néhány simítást követően, mint a pizzatésztát, gyors, rutinos mozdulatokkal pörgette a levegőben. A konyhaasztalra tette, és a széleit is vékonyra nyújtotta.

– A kihűtött savanyú káposztából kiszedegetjük a borsot és a babérlevelet, így ráharapva nem okoz kellemetlen élményt az éhes unokáknak – tette hozzá Ilonka néni. Majd a töltelék következett, melyet rászórt a rétestésztára, majd egyenletesen eligazgatta, hogy mindenhová jusson belőle. Feltekerte, és az így kapott egyenes rúd mindkét végét megformázva kunkorgatta. Az elkészült kurimankók olajjal kikent tepsibe kerültek, még egy olajos kenést tett a tetejére, és mehetett is a sütőbe, ahol 180 fokon 35 perc alatt készre sült.

Néhány hozzávaló szükséges

A tradicionális népi egytálételt elkészíthetjük kelt tésztában és más töltelékkel is, azonban az őszi és téli hónapokban Ilonka néni – a családja legnagyobb örömére – a savanyú káposztás verzióval lopja be magát unokái szívébe. Az Ica néni-féle káposztás kurimankóhoz két kilogramm lisztre, 3 teáskanál sóra, 1 liter langyos vízre, 5 kilogramm savanyú káposztára és olajra van szükségünk.

– Miska Andrea –

