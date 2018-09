Kultúrséta Derecskén

„Helyismereti barangolás” elnevezésű eseményen vehetett részt az a közel negyven diák és cserkész, aki a napokban ellátogatott a Derecskei Művelődéi Központ eseményére. A kultúrintézményből indult ugyanis az a közel három órás séta, aminek a megállói közt szerepelt a város főtere, a református- és katolikus templom, a városi sportcsarnok és a nemrégiben átadott tanuszoda is. Minden stáció sok érdekességgel szolgált történelemről, építészetről és vallásról, mindez természetesen a várossal kapcsolatosan.

Varga Zoltán református lelkipásztor kiselőadása után egy helytörténeti gyűjteményt és egy kondiparkot is megcsodálhatott a fiatal közönség. A városban fellelhető és űzhető sportokról Balogh Ádám a Derecskei Street Workout vezetője mesélt, de a rögtönzött kondibemutató többet mondott minden szónál. A sportpályától visszaindulva, mintegy keretbe zárva a délutánt, a művelődési ház kiállítótermében egy rövid kisfilm megtekintésével zárták a rendezvényt. A város lényeges épületeit és meghatározó részeit bemutató kisfilm látványos drónfelvételeken keresztül mutatta be a települést madártávlatból.



Fotó: Némethy Norbert

Tavasszal lesz a következő

Maróti Anna a Derecskei Cserkészcsapat egyik örsvezetője így fogalmazott: „Nagyon fontosnak találjuk, hogy a fiatalok megismerjék és ismerjék a várost, ahol élnek. Annak történelméről, hagyományairól és lehetőségeiről minden helyi cserkésznek tudnia kell. Ez a séta számos információt tartalmazott, és mivel sok előadót hallhattunk, és nem voltak hosszúak vagy unalmasak a bemutatók, ezért gyorsan is telt az idő. Örsvezetőként is hasznosnak éreztem a délutánt.”

A négy sétából álló minisorozat második része tavaszig várat magára, de addig is mindenkit arra biztatnak a szervezők, hogy akár egyénileg is, sétálják végig a város nevezetességeit érintő útvonalat. A Derecskei Művelődési Központban szívesen állnak rendelkezésükre ezekkel a túrákkal kapcsolatban is.

– Némethy Norbert –

