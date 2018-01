Kulturált, virágos park készül a bódék helyén

Megszépült, parkosított környezetben épül fel az új szabadtéri színpad Hajdúszoboszlón; a beruházás 430 millió forint plusz áfa költségét saját zsebből fedezi a város.

Nálunk sorozatban vannak szabadtéri rendezvények, szükségünk van egy, a kor követelményeinek megfelelő létesítményre.”

Ezt mondta Sóvágó László polgármester, amikor a fejlesztésről érdeklődtünk. A színpad fedett lesz, a nézőtér marad nyitott, és kiszolgálóhelyiségek is épülnek. Idén nyáron már használatba is vennék. Szintén megújul és megszépül a Szent István park. – Sok vita volt körülötte, szerintem elhanyagolt terület, elöregedett faállománnyal. Ide kulturált, rendkívül színvonalas parkot képzelünk, gyönyörű aljnövényzettel, 19 ezer tő növénnyel. Ezeket már meg is rendeltük, s ameddig az időjárás engedte, le is rakták – tudatta a településvezető.

A tervek szerint az új, virágosított parkban sétány és öntözött gyepszőnyeg lesz. Megszűnik viszont a kirakodóvásár, a bódékat már elbontották.

Ez gyógypark lesz. A fürdő bejárata esténként a ma divatos, váltakozó megvilágítást kap. Szintén saját forrásból végezzük el a beruházást, 90 millió forint értékben. Májusban már készen kell lennie.”

