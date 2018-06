Kulturális programokkal kezdődik a hétvége a Békás-tónál

Radnainé Filep Ildikó, a „Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesületének elnöke elmondta, a program megszervezésében nagy szerepe volt a városnak is. Hangsúlyozta, nem csak debreceni, hanem erdélyi fellépők is szórakoztatják majd a közönséget már reggel 10 órától kezdődően. Emellett lesz lehetőség szakértőkkel beszélgetni a szerelemről, a házasságról, a gyermekvállalásról és a kisebbségi létről is. A kézművesek pedig többek között a fafaragás, a hímzés és a mézeskalács-készítésbe avatják be az érdeklődőket. Az egyes helyszíneken a családok pecséteket gyűjthetnek, amelyet később tombolára válthatnak be.

Magyarországon itthon vagyunk

A közös kikapcsolódás és egymás mindennapjainak, szokásainak a megismerése a célja a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége és a cívisváros által szervezett Erdélyi Magyar Családok Fesztiváljának. A szombati rendezvényre Erdély több részéről, köztük Kolozsvárról, Székelyföldről és Nagyváradról is érkeznek családok.

Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere elmondta, a Magyarországon itthon vagyunk – Családok Fesztiválja tökéletesen beleillik a Családok éve 2018 programsorozatába. Hangsúlyozta, a család egy elengedhetetlen egység, amely nélkül társadalom sem lenne. Éppen ezért fontos az, hogy a fiatalokat gyerekvállalásra ösztönözzék.

Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft ügyvezetője hozzátette, a programokat úgy állították össze, hogy minden korosztály megtalálja a számára legérdekesebbet, fellépők pedig a határ mindkét oldaláról érkeznek majd.

-A határon túl élő kisebbségnek fontos az, hogy megőrizzék a magyar identitásukat, ápolják a kultúránkat. Éppen emiatt kell, úgy érezzék, hogy Magyarországon itthon vannak, a szövetség pedig megalakulása óta arra törekszik, hogy ezek a magyar családok megmaradjanak – fejtette ki Pataki János, a KCSSZ elnöke.

