Kulturális örökség napjai – Országszerte több mint 600 program a hétvégén

Az Aranykorok emlékezete címmel az 500 éves reformációról, a 200 éve született Arany Jánosról és a 150 évvel ezelőtt megkötött kiegyezésről is megemlékező rendezvénysorozat részeként Budapesten vezetett temetői sétákkal várja az érdeklődőket a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) szombaton és vasárnap a Fiumei Úti Sírkertben, a Salgótarjáni Utcai Zsidó Temetőben és a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben is.

A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) a Bécsi kapu téri Országos Levéltárában vasárnap kötetbemutató, épületbejáró séták és kézműves foglalkozások is várják a közönséget, a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE) a hétvégén pedig mindkét campusát megnyitja a látogatók előtt.

Zalaegerszegen szombaton régészeti ásatásokra várják az érdeklődőket a tervezett Mindszentyneum területén, a Balatoni Múzeumban pedig Keszthely aranykora címmel tartanak vetítőképes előadást, és Deák Ferenc hagyatékából nyitnak kamaratárlatot.

A Nyírség és a Hajdúság legszebb épített örökségeit keresi fel szombaton a Nyírbátorból induló, több helyszín érintésével Debrecenben véget érő kerékpáros túra. Gávavencsellőn a régi svábházat nézhetik meg az érdeklődők, ahová a helyi lakosság által adományozott berendezési és használati tárgyak emlékeznek a település sváb őseinek életmódjára és kultúrájára.

Szombathelyen egy főtéri bankfiók és a helyi MÁV székház alatt található római kori emlékeket lehet megtekinteni egy vezetett városnéző séta keretében, de szombaton délelőtt az Iseum is ingyenesen látogatható lesz. Kőszegen a történelmi kisváros híres tornyait, rejtett harangjait, ritkán látogatható kápolnáit kereshetik fel az érdeklődők vezetett séták keretében.

Székesfehérváron a Szent István Király Múzeum mauzóleumának homlokzatán esténként egyedülálló fényfestés lesz látható, a háromdimenziós, animációs film az egykori koronázó templomot jeleníti meg. Belvárosi sétákra is várják a közönséget, szombaton két vezetett túrán a Nemzeti Emlékhelytől indulva Fehérvár középkori szakrális helyeit járhatják be az érdeklődők.

A győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum szervezésében vasárnap délután a Magyar Ispita műemléképületet mutatják be, amelyet 1666-ban vásárolt meg gróf Széchenyi György győri püspök. A műemléképület bemutatását követően a Váczy Péter Gyűjteményben tartanak tárlatvezetést, később Szeretlek Győr címmel Lebó Ferenc szobrászművész mutatja be a kiállítását.

Sopronban szombaton délután a Pék-házban rendhagyó tárlatvezetést tartanak, ahol a kenyérsütés praktikáiba is beavatják a látogatókat. A fertődi Esterházy-kastély tájkertjeit és rózsakertjét járhatja be csaknem egyórás séta keretében a közönség A mulatóerdő titka címmel szombaton és vasárnap.

Vezetett sétákon ismerkedhetnek az érdeklődők Pécs kulturális örökségével is. A Lépten-nyomon Zsolnay elnevezésű programon a baranyai megyeszékhely belvárosában fellelhető építészeti kerámiákat mutatják be a Szerecsen Patikát, a Vasváry-házat és Zsolnay Vilmos Jókai utcai szülőházát is érintve. A Középkori Egyetemtől induló tematikus séta pedig Pécs napjainkban is látható török kori épületeit, valamint rejtett emlékeit ismerhetik meg a résztvevők.

Tolna megyében a reformáció 500. évfordulója jegyében a kismányoki és a váraljai evangélikus templomokat keresheti fel a közönség. A bátaapáti Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló vendégei a felszíni látogató központ mellett föld alatti sétát tehetnek: délelőtt a 250 méter mély K1-es kamrában ismerkedhetnek a létesítmény működésével, egy alkalommal pedig a 340 millió éves gránittömbben épített tároló felszín alatti látogatókamrájába mehetnek le.

Debrecenben, a Református Nagytemplom előtt G. Nagy Ilián Csaba királyfi című székely nemzeti rockoperáját tekinthetik meg az érdeklődők vasárnap este. Szintén a Kossuth téren rendezik meg szombaton és vasárnap a VII. Debreceni Kézműves Fesztivált, ahol 15 pavilonban mutatkoznak be a hagyományos népi kézműves mesterek.

Szolnokon a Damjanich Múzeum a Sebestyén körúti látványraktárát nyitja meg a látogatók előtt szakmai tárlatvezetéssel. A közgyűjteményben filmvetítéssel egybekötött kerekasztal-beszélgetést rendeznek a reformáció 500 éves évfordulóján, emellett vezetett túra indul Szolnok legrégebbi városrészébe, a Tabánba is.

Egerben túrát szerveznek a Nagypréposti palotában, amely immár hatvan esztendeje a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár otthona. A látogatók az 1770-es évektől kezdve kísérhetik végig a palota történetét napjainkig. Emellett Rendhagyó Kult-túrát tartanak a könyvtár egyik legszebb szakrészlegében, az egri Megyeházán, a Közigazgatási Szakkönyvtárban, ahol a nagyközönség elől általában elzárt muzeális értékű terembe is bebocsátást nyerhetnek a résztvevők.

Az 1902-ben épült, eredetileg sok funkciójú kecskeméti Cifrapalotát mutatja be a pincétől a padlásig ifj. Gyergyádesz László művészettörténész szombaton. Kiskunfélegyházán a Nyitott templomok éjszakáján szombat este nyílik meg Jászberényi Matild textilművész Belső kert című kiállítása, de lesz hangverseny, orgona-, valamint harang- és harangjáték-bemutató is.

A komáromi Klapka György Múzeum és az ELTE Régészettudományi Intézete szombaton nyílt napon mutatja be a brigetiói légiótábor 2017 júliusában megkezdett feltárásának eredményeit.

– MTI –

