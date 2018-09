Kulturális és közösségi térré akar válni a megújult londoni Királyi Operaház

Ahogy az a három éven át tartó és csaknem 51 millió font költségű projekt mottójából – Open Up (Nyíljunk meg!) – is kiderül, a felújítási munkálatok elsődleges célja a nagy, átlátható terek kialakítása volt – írta a The Guardian című brit napilap honlapja.

A Stanton Williams nevű építészcég által végzett munkálatok során falakat bontottak le és tereket alakítottak át anélkül, hogy mindeközben bármi is megzavarta volna a dalszínház több száz programot felvonultató kínálatát.

Az épület Bow Street-i bejáratánál a járókelők egy hatalmas üvegfalon keresztül tudják szemügyre venni az új, tágas előcsarnokot. Az épületben egy alsóbb csarnokot is kialakítottak, ahol egy napközbeni előadásoknak szánt színpad is várja a betérőket.

Az operaház mostantól minden nap 10 órától lesz nyitva a látogatók előtt, akik egyebek között gyerekeknek és családoknak szánt programokon, valamint az előadásokat megelőző beszélgetéseken is részt vehetnek.

A döntően magánfinanszírozással megvalósult átalakítás során az épület piactér felőli bejáratát is kibővítették, a belső falak egy részét lebontották, hogy több helyet biztosítsanak az operaház boltjának. Az emeleti előcsarnokot átrendezték, az épület új kávézóval, bárral és étteremmel bővült.

Az egyik legfőbb változtatás a Linbury Stúdiószínház átalakítása volt, amelynek nyomán a helyiség immár egy második előadóteremként szolgál az opera- és balettelőadások számára. A 400 ülőhelyes nézőtéren a székek elrendezése alakítható és a színházat a legkorszerűbb akusztikus rendszerrel szerelték fel. A Linbury várhatóan a West End legújabb és legbensőségesebb színházaként fogja magához vonzani a közönséget.

– MTI –

