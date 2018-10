Kultúra: út a felelős gondolkodáshoz

A könyvtáraknak és a dolgozóiknak meg kell találniuk a módot arra, hogy egy elmagányosodott világban az olvasás, a könyvtár miként lehet lehetőség és megfelelő tér a közösségépítésre, kihasználva a 21. század digitális lehetőségeit is – hangsúlyozta Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet kiemelt programok igazgatója a Partnerségben a könyvtárral című, nemzetközi tudományos szimpózium sajtótájékoztatóján, Debrecenben.

A 2016-ban indult és 2019-ig tartó Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt derekán időszerű visszatekinteni az eddigi eredményekre, s a még sorakozó feladatokra – ezt hangsúlyozta a Hotel Lyciumban dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár. A Partnerségben a könyvtárral című tudományos nemzetközi szimpózium előtti tájékoztatón elhangzott, az uniós társfinanszírozással megvalósuló projektben minden olyan folyamatot támogatnak, amely a társadalmi kohéziót erősíti, a közösségek fejlesztésére szolgál.

Fotó: Matey István

A jó példa nyomán

Ezen a könyvtárak, a múzeumok és közművelődési intézmények szakmai központjai közösen tevékenykednek, korábban példa nélküli összefogásban – mondta Nagy Magdolna, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ megbízott igazgatója. Majd az eddig teljesített feladatokról szólt: többek között elkészült egy hiánypótló módszertani útmutató a közösségfejlesztő folyamatok mérésére, értékelésére, esély­egyenlőség biztosítására. Önkormányzatok és helyi civil szervezetek bevonásával működő 25 mintaprojektet választottak ki 17 megyében, melyek a gyakorlatban is kipróbált sikeres közösségfejlesztési modellekké válhatnak, segítik a helyi kreatív ipar kibontakozását, és közös felelős gondolkodást indíthatnak el a lakosság körében. Száz szakember öt külföldi tanulmányúton okulhatott, míg csaknem hétszázan országhatárainkon belüli jó példákat ismerhetett meg támogatott utazással.

Nyolcvan személy részvételével létrehoztak egy mentorhálózatot. A résztvevők segítséget nyújtanak a közösségeknek erősségeik, lehetőségeik feltárásához és kiaknázásához. Beszámolt képzésekről is, amelyet a vázolt célok érdekében szerveznek. Említést tettek a hagyományteremtő szándékkal létrehozott Közösségek Hetét, amelyen a helyi közösségek kapnak bemutatkozási lehetőséget.

Fotó: Matey István

Könyvtár: közösségi tér

Kárpáti Árpád, az Nemzeti Művelődési Intézet kiemelt programok igazgatója a szervezet országos szakmai-módszertani szolgáltatásairól, valamint annak a projektben vállalt konkrét feladatairól beszélt. Az eseményen az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója is jelen volt. Dr. Tüske László rámutatott, hogy a digitális világ térnyerésével az olvasási szokásaink folyamatosan változnak, emiatt a XXI. század könyvtárainak szerepe is átalakult. A könyvtáraknak és dolgozóiknak meg kell találniuk a módot arra, hogyan lehet egy elmagányosodott világban az olvasás, a könyvtár lehetőség, valamint megfelelő tér a közösségépítésre, miközben kihasználják a 21. század digitális lehetőségeit is.

Az igazgató a konferencia egy-egy izgalmas témáját is kiemelte, például Neil Fitzgerald anyagát. A British Library digitális kutatások vezetője A közösség elkötelezettségének növelés digitális tartalmakkal című előadással készült. A kétnapos rendezvényen neves magyar és külföldi szakemberek részvételével több plenáris előadás is hallható. A cívisvárosba utazik Pier Luigi Sacco, a milánói IULM egyetem Gazdaságtan, Marketing és Kreativitás Doktori Program igazgatója, aki A könyvtárak mint társadalmi hatású színterek: a Kultúra 3.0 perspektívája témában szólal föl.

HaBe

