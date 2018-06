Különleges hangulatú, éjszakai futóverseny

A rajtpisztoly június 16-án, szombaton este 22 órakor a Debreceni Egyetem előtti téren dördül el. Az éjszakai fények között 9 km-t kell megtenniük a versenyzőknek, akik a rajtszámukhoz egy-egy világító karkötőt is kapnak ajándékba. Természetesen a nevezéshez jár egy befutó­érem is. A jól láthatóság érdekében, minden versenyzőt arra kérnek, ha van láthatósági mellényük, fejlámpájuk, azt mindenképpen hozzák magukkal. Ezúttal is több száz résztvevőre számítanak a különleges hangulatú viadalon.

