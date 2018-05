Különleges családi sírt találtak a régészek Derecskénél

Régészeti és történeti szempontból is ritka leletegyüttesre bukkantak a Déri Múzeum munkatársai április 26-án Derecske közelében: egy szarmata család sírját találták meg, benne érmékkel – számoltak be szerdán sajtótájékoztatón az intézményben.

A lelet egy gázvezeték nyomvonalának feltárása során került elő, ennek kapcsán dr. Dani János, a múzeum régészeti igazgatóhelyettese kiemelte a beruházó cég példás együttműködését. A sírban két felnőtt, valamint egy 1,5-2 éves, és egy 10-14 év körüli gyermek csontjait találták meg, valamint ezüstékszert, vaskést, kerámiatálat, és minimum 18 ezüst pénzérmét – számolt be Mester Péter ásatásvezető. Utóbbiak abban is segítenek majd, hogy a lelet pontos korát meghatározzák.

Fotó: Molnár Péter

A sírban talált, római ezüstdénárokból álló éremegyüttest a földdarabbal együtt emelték ki, hogy az esetleges erszény maradványait is azonosítani tudják. A legalább 18 érmét a szakemberek egyenként fogják szétválasztani és letisztogatni, azokon lehetséges anyagmaradvány után kutatva. A pénz numizmatikai azonosítása segíthet meghatározni a lelet korát, melyet a régészek egyelőre Kr. u. 1-4. századra tesznek – derült ki szerdán a Déri Múzeumban, a Derecske és Konyár között feltárt leletet bemutató sajtótájékoztatón. Ezüstkarika, karperecek, ezüstfibula és ezüstérme is előkerült a sírból, mely – mint Mester Péter ásatásvezető felidézte –, először „szokványos” egyéni, bolygatott sírnak tűnt, folytatva a feltárást azonban napvilágra kerültek egy másik felnőtt, majd két gyermek maradványai is. A szarmatáknál jellemző háton fekvő pózban és dél-északi tájolással, azonban szokatlan módon együtt temették el a családot; hogy miért így, azt még nem tudni.

SzT

