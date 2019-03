Kullancsszezon indul!

Magyarországon a kullancsok aktivitásának időszaka – időjárástól függően – általában kora tavasztól késő őszig jellemző. A leg­gyakoribb hazánkban a közönséges kullancs jelenléte, mely legnagyobb számban erdőkben, valamint bokros-fás, illetve sűrű aljnövényzetű területeken fordulhat elő. Amennyiben ilyen helyen járunk, ajánlott a kullancsriasztó szerek használata, zárt ruházat viselése és hazatérést követően az önvizsgálat – tájékoztatta a Naplót a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal. Mint azt tudatták, a vérszívó által terjesztett kullancsenkefalitisz megbetegedés kizárólag védőoltással előzhető meg, mely 1 éves kortól adható. A védettség kialakulásához két alapoltás szükséges, melyet 1-3 hónap időközzel kell beadatni, ezt pedig 9-12 hónap múlva egy emlékeztető oltás követi. A védettség fenntartását 3, majd 5 évenként újabb emlékeztető oltás beadatása biztosítja. Az oltási sorozat megkezdése hazánkban a téli időszakban ajánlott. Emellett fontos tudni, hogy amennyiben kullancscsípést követően döntünk az oltási sorozat igénybevételéről, úgy azt a lappangás miatt körülbelül 28 nap eltelte után ajánlott elkezdeni.

Az általunk megkérdezett patikában a vényköteles vakcina darabja 7 ezer forint, ez azonban gyógyszertáranként eltérhet. A gyógyszerész szerint bár valóban inkább ősszel érdemes elkezdeni az oltást, de még éppen védett lehet az is, aki most szánja rá magát.

Egyetlen ilyen eset

Amennyiben valaki megfertőződik a kullancsenkefalitisz vírusával, általában 7-14 napos lappangási időt követően enyhe betegségtüneteket (láz, fejfájás, izomfájdalom, émelygés, étvágytalanság) tapasztalhat, melyek néhány nap múlva enyhülhetnek, akár meg is szűnhetnek. Bizonyos esetekben azonban a csípés utáni 3-4. héten egy – lázzal és a központi idegrendszer gyulladásával járó – súlyosabb szakasz következik, mely rossz közérzettel, magas lázzal, erős fejfájással, a nyak merevségével, hányással, tudatzavarral, akár izombénulással is járhat. A betegség ilyenkor kórházi ellátást és esetenként intenzív kezelést igényel – ismertette a tüneteket és esetleges szövődményeket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal. Megyénkben az utóbbi 5 évben egyébként 1 kullancsenkefalitisz megbetegedés fordult elő. A szóban forgó élősködők a vírus okozta enkefalitisz mellett egyéb betegséget is terjeszthetnek, ilyen például a baktérium okozta Lyme-kór, mely ellen nincs védőoltás, azonban megfelelő antibiotikummal gyógyítható, így amennyiben a kullancscsípést követően bármilyen bőrtünetet és egyéb betegségtünetet tapasztalunk, érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni.

PÁTZ

Úgy gondoljuk, pedig nem úgy van

„A kullancsokkal csak az erdőben találkozhatunk.” Ez bizony nem igaz. A vérszívók ugyanis kedvelik a parkokat, kerteket és a játszótereket is, azaz minden bokros, fűvel borított területet.

„Vigyázz, a fáról a nyakadba ugranak!” A kullancsok boldogan élnek a magas fűben, és leggyakrabban onnan támadnak. Éppen ezért nemcsak az erdei séta, de a parkban vagy játszótéren eltöltött nap után is nézzük át magunkat és gyermekünket is alaposan.

„Tekergetem, kenegetem, ettől majd magától kimászik.” A legrosszabb, amit tehetünk. A kullancsok ugyanis nem a csípéssel, hanem a vérünkbe fecskendezett kórokozókkal okozzák a bajt. Ha olajjal, ecettel vagy bármi mással próbáljuk őket kiszedni, a kullancs fulladozni kezd, és visszaöklendezi a váladékát, ezáltal növekedik a fertőződés esélye. A legjobb, ha az erre a célra kialakított speciális csipesszel (szemöldökcsipesszel is megfelelő) egy határozott mozdulattal kihúzzuk. A bőrbe szakadt fej nem okoz bajt, néhány napon belül magától kilökődik, akár egy szálka.

Oltatlanok kullancscsípése után egy hónap múlva javasolt elkezdeni az oltási sorozatot!

„A fokhagyma, B-vitamin vagy egyéb erős szagú étel távol tartja a vérszívókat.” Azok nem, ám a nadrágba tűrt zokni, a hosszú ujjú felső, a kullancsriasztó spray és a sapka megnehezíti a dolgukat. Ráadásul kevésbé kellemetlen módon.

