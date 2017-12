Külföldön is helytállhatunk, ha ahhoz van kedvünk

Mindenekelőtt kellő elhatározásra van szükség, ugyanis nem gondolhatjuk meg magunkat rögtön, ha külföldön vagyunk. Érdemes lehet ellátogatni egy nyelviskolába is, azért hogy megbizonyosodjunk arról, hogy valóban egy adott szinten vagyunk idegen nyelvből. A legismertebb nyelvek közé tartozik az angol, és a német. Amennyiben ezeket beszéljük legalább társalgási szinten, akkor nagy baj már nem érhet bennünket. Az is lehet, hogy csak egy nyelvet beszélünk, de jó, ha tudjuk, hogy soha nem késő belefogni egy másik idegen nyelv tanulásába. Ha eldöntöttük, hogy külföldön folytatjuk tovább életünket, akkor ajánlatos egy bizonyos kezdőtőkével nekiindulni az útnak. Továbbá úgy érdemes kimenni, hogy már lesz szállásunk, valamint munkánk is. Vannak olyan állást keresők, akik úgy indulnak útnak hogy szállásuk már van, megfelelő munkát pedig külföldön keresnek majd. Ez eléggé rizikós, ugyanis az álláskeresés már korántsem olyan egyszerű, mint régen volt. A kezdőtőke, vagy a tartalék pénz bizony gyorsan elfogy. Abban biztosak lehetünk, hogy a külföldi munkavállalás, amennyiben belevágunk, akkor akár életünk kalandja is lehet. Ha tehetjük, akkor egyik barátunkkal iramodjunk neki az útnak, mert együtt minden egyszerűbb. Az állást keresők között vannak olyanok is, akik csak azért mennek ki külföldre, hogy világot lássanak, míg mások nyelvtudásukon szeretnének változtatni, vagy esetleg családjukat szeretnék támogatni anyagilag. Köztudott, hogy a külföldi munkavégzést akár 3x vagy 4x is jobban megfizetik a vállalatok, mint itthon. Később dönthetünk úgy is, hogy a külföldi munkavállalás után itthon is folytathatjuk életünket magasabb beosztásban egy cégnél. A tapasztalat, és a nyelvtudás, az adott szakmához való hozzáértés sok esetben értékesebb egy vállalat számára, mint a diploma. Mindezeket itthon is tudjuk kamatoztatni, ha úgy szeretnénk. Amennyiben egy komolyabb pozícióra fáj a fogunk, akkor sokat kell tennünk azért, hogy be is töltsük az adott állást. Folyamatos tanulással, és kitartással elérhetjük céljainkat. Egy középvezetői állás betöltéséhez legalább középszinten kell tudnunk angolul vagy németül szóban és írásban is. Multinacionális vállalatoknál kapcsolatokat kell tudni fenntartani, és kialakítani. Mindehhez azonban nyelvtudás szükséges. Akár külföldi álláslehetőséget is találhatunk a BudaorsAllas oldalon. Az állásportált napi rendszerességgel keressük fel, ameddig nem találunk magunknak munkát. Dönthetünk úgy is, hogy egyelőre nem megyünk ki külföldre, ha nincs meg a kezdőtőkénk. A külföldi munkavégzéshez tapasztalatot itthon is tudunk gyűjteni, és ha valóban készen állunk, akkor nyugodtan elutazhatunk. Ausztria, Svájc, Németország, és Nagy-Britannia is tárt karokkal fogadhat bennünket. Sokan szeretnének munkát vállalni az USA-ban is, azonban az Egyesült Államokban jóval szigorúbb szabályok uralkodnak munkavállalás terén, mint az európai országokban. A mérnöki állások ajánlataival könnyedén helytállhatunk akár külföldön is. A szektorban dolgozók hosszútávon jól járhatnak, mert a vállalatok keresik a munkaerőt. A fix bérezésen túl egyéb juttatásokban is részesülhetnek azok, akik mérnöki munkát vállalnak. Többek között év végi prémiumról, céges telefonról, autóról vagy napi egyszeri étkezésről lehet szó.

