Külföldi sajtó Magyarországról – A Financial Times a civilek elleni magyarországi lépésekről

Az írásban felidézték, hogy “mielőtt Európa legkeményvonalasabb bevándorlóellenes kormányfőjévé vált volna”, Orbán Viktor Soros-ösztöndíjjal tanult az oxfordi egyetemen, később pedig a magyar származású amerikai üzletember vásárolt nyomtatókat a Fidesznek, hogy terjeszthessék a röplapjaikat.

Ezek a kellemes emlékek azonban azóta megkoptak, Orbán manapság “sötét, háttérhatalmi” figuraként festi le “egykori pártfogóját”, őt téve felelőssé az Európát érintő menekültáradatért – írta a Financial Times.

A cikk szerint sokan attól is tartanak, hogy a nem-kormányzati szervezetek (NGO) magyarországi ellenőrzésének szigorítását követően a térség más országaiban is fokozódhat a Soros Alapítványként is emlegetett Nyílt Társadalom Alapítványra (OSF) nehezedő nyomás.

“Minthogy Magyarországon gyenge a liberális parlamenti ellenzék és hanyatlóban van a független média, az NGO-k úgy vélik, hogy gyakran ők Orbán leghatékonyabb kritikusai” – olvasható a beszámolóban.

“A világon mindenütt vannak olyan kormányok, amelyek úgy gondolják, egy választást követően véget ér a politika a következő választásig. A demokráciák azonban nem így működnek. Az állampolgárok a választásokat követően is véleményt nyilvánítanak, szerveződnek, és igen, támogatást igényelnek tőlünk és más csoportoktól is” – mondta Chris Stone, a Nyílt Társadalom Alapítvány elnöke.

