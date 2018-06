Külföldi egyetemek – CEU: megkezdődhet a toborzás a 2019-20-as tanévre

A közlemény szerint az új tanévre való jelentkezést annak figyelembevételével hirdették meg, hogy az egyetem teljesítette a magyar törvények által megszabott kötelezettségeit, miközben a kormányzat továbbra is elzárkózik a felsőoktatási törvény módosítása által teremtett helyzet rendezésétől.

Kitértek arra is: a New York Állam Oktatási Hivatalának képviselőjétől származó, kedden nyilvánosságra hozott hivatalos levél megerősíti, hogy a CEU valóban felsőoktatási tevékenységet végez az államban, és így maradéktalanul megfelel “a lex CEU követelményeinek”. A CEU kuratóriuma jóváhagyta az egyetem New York-i oktatási programjainak bővítését és továbbfejlesztését – tették hozzá.

Összhangban azzal a ténnyel, hogy a CEU a múltban is működött párhuzamosan több kampuszon, az egyetem kuratóriuma idén márciusban egy bécsi kampusz létesítéséről döntött. A múlt hét végén tartott ülése jóváhagyta, hogy a CEU oktatási helyszínt béreljen egy, a célra alkalmas bécsi területen, és megkezdje a toborzást a városba a 2019-es tanévre – írták.

A CEU május közepén azt közölte, hogy az egyetem teljesítette “a lex CEU által meghatározott kötelezettségeit”, a helyzet rendezéséhez már csak Magyarország kormányának kell aláírnia a 2017 szeptemberében New York állammal közösen véglegesített megállapodástervezetet. Úgy fogalmaztak, az utóbbi időben biztató jeleket láttak, áprilisban ugyanis magas rangú magyar tisztviselők látogatták meg a CEU amerikai oktatási helyszínét a New York állambeli Bard College-ban, és megbeszéléseket tartottak a CEU vezetőségével. A közleményben a CEU felszólította a kormányt, hogy a megállapodást haladéktalanul írja alá.

– MTI –

