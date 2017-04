Külföldi egyetemek – A Ház megszavazta a működési feltételek szigorítását, többen tiltakozásukat fejezték ki

A jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A felsőoktatási törvény módosítását 123 kormánypárti igen és 38 nem szavazattal fogadta el az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére.

A változás alapján ha az egyetem székhelye egy föderatív államban van, és ott a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, akkor a központi kormánnyal létrejött előzetes megállapodáson kell alapulnia az oklevél kiadásához szükséges nemzetközi szerződésnek.

Ezeket az előzetes megállapodásokat a föderatív állam kormányával a törvény hatályba lépését – a kihirdetését követő napot – követő fél éven belül meg kell kötni. A feltételeket nem teljesítő intézmények már 2018. január 1-jétől nem vehetnek fel elsős hallgatókat. A módosítást bíráló ellenzéki politikusok azt mondták, hogy a kormány a CEU-t akarja ellehetetleníteni.

Palkovics László oktatási államtitkár este az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a felsőoktatási törvény módosítása nem érinti a Közép-európai Egyetemet (KEE), de a CEU működése a kezdetek óta kérdéseket vetett fel. Palkovics László ugyanakkor veszteségként értékelné, ha a CEU elhagyná Magyarországot.

A törvénymódosítás miatt több ezer demonstráló élőlánccal tiltakozott a CEU épületénél, Budapesten. A felszólalók, köztük diákok, többször is arra kérték Áder János köztársasági elnököt, éljen politikai vagy alkotmányos jogával, és vétózza meg a törvényt.

Elhangzott az is, hogy eddig mintegy 30 ezren írták alá a CEU melletti petíciót. Hozzátették, úgy látják, hogy az érintettek nélkül meghozott döntések antidemokratikusak.

A demonstráció hivatalosan is bejelentett befejezése után a tömeg egy része átvonult a Parlament elé, ahol folytatták a tiltakozást. A rendezvényen felolvasták a törvénymódosítást megszavazó képviselők névsorát, amit füttyszó kísért.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kedd esti közleményében azt írta: a Kossuth téren “nyugalom van”, és “a demonstráció megőrizte békés jellegét”, rendőri intézkedés nem történt.

A CEU a törvénymódosítás alkotmányos felülvizsgálatára kérte az államfőt. A CEU vezetője, akit az intézmény budapesti sajtótájékoztatóján online kapcsoltak Washingtonból, abszurdnak nevezte azt az elvárást, hogy a jövőbeni működés érdekében föderatív kormányzati megállapodást kellene kötni, és – mint mondta – nem érti, hogy a magyar kormány miért nem ismeri az Egyesült Államok alkotmányát.

Michael Ignatieff elnök-rektor csalódását fejezte ki a törvénymódosítás miatt, amelyet megfogalmazása szerint egy hét alatt, “minden vita nélkül áterőszakoltak az Országgyűlésen”. Kijelentette: a CEU folytatja jelenlegi működését és programjait minden körülmények között, a diplomáik kétségbe vonása ellenére.

Külföldön is – például Erdélyben, Csehországban, Németországban és az Európai Parlamentben – többen szót emeltek a CEU védelmében. Frank-Walter Steinmeier német államfő az Európai Parlament plenáris ülésén azt mondta: Európa nem hallgathat, amikor a civil társadalom, illetve maga a tudomány elől veszik el a levegőt, ahogy az történik éppen Budapesten a Közép-európai Egyetemmel. Maria Vassilakou bécsi főpolgármester-helyettes pedig bejelentette: Budapest helyett az osztrák főváros lehetne a CEU székhelye. Szót emelt a CEU mellett New York egykori kormányzója, George Pataki is.

Altusz Kristóf, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára bekérette szerdára a budapesti amerikai és német nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét a bírálatok miatt. A tárca közölte: Magyarországon minden felsőoktatási intézménynek be kell tartania a rá vonatkozó szabályokat.

“A ma elfogadott jogszabály kizárólag erre irányul” – fogalmaztak.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának munkatársai a doktoranduszokkal együtt nyílt levelet fogalmaztak meg a törvény módosításával kapcsolatban, elutasítva minden olyan törekvést, amely “az egyetemi autonómiát korlátozza”. Ehhez csatlakozva az intézmény rektora, Csanádi Judit felszólította Áder Jánost, hogy ne írja alá a törvénymódosítást.

Ugyanezt kérte az államfőtől a Pedagógusok Szakszervezete is. A szervezet állásfoglalása szerint összeegyeztethetetlen a jogállami kritériumokkal az az eljárás, amelynek keretei között minden egyeztetés nélkül a kormány törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, amely azt érdemi tárgyalás nélkül egyetlen nap alatt elfogadja.

Több ezer demonstráló élőlánccal tiltakozott az Országgyűlés CEU-t (Central European University) érintő oktatási törvénymódosítása miatt kedd délután az intézmény épületénél, Budapesten.

Több intézmény és szervezet képviselői emeltek szót a felsőoktatási törvény kedden elfogadott módosítása ellen. Az MTI-hez eljuttatott közleményben jelezték, Áder János államfőhöz fordultak, azt kérve: ne írja alá a törvényt. New York egykori kormányzója, George Pataki is támogatásáról biztosította a CEU-t.

