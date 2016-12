Küldjön hírt! – Siket játékvezetők találkoztak Portugáliában

Pedro Costa portugál siket játékvezető ötlete volt, hogy megalakuljon az Európai Siket Játékvezetők Munkacsoportja. Ez volt az első alkalom, aminek még lesz folytatása. 2016. tavaszán Pedro Costa az ötletének megfelelően elkészítette a projektet és benyújtotta a Portugál Futball Szövetség (FPF) felé. A Portugál Futball Szövetség (FPF) örömmel fogadta ötletet és maximálisan támogatta, így indult útjára első alkalommal az Európai Siket Játékvezetők Munkacsoportja. A Portugál Futball Szövetség (FPF) fedezte a teljes ellátást (szállás, étkezés). A repülőtérről a szállásig és vissza a transzfert, valamint 2 fő tolmácsot a Portugál Siketek Szövetség (FPAS) biztosította.

A felszerelésünket (kék póló) melyet minden résztvevő megkapott, az Európai Siket Sport Szövetség (EDSO) fedezte. Az útiköltséget saját pénzből fedeztük, de természetesen volt olyan résztvevő, akinek a saját országának futball szövetsége fedezte az útiköltséget. Magyarországot én és Cserni Tamás sporttársam képviseltük. A Portugál Futball Játékvezetők Szövetsége (APAF) is támogatott bennünket úgy, hogy játékvezetőket delegált a munkacsoport értekezletünkre, akik előadásokat, képzéseket tartottak nekünk a futball és futsal területéről. Pedro Costa portugál siket játékvezető nyitotta meg a munkacsoportot és üdvözölte az első alkalommal megrendezett Európai Siket Játékvezetői Munkacsoportjának 11 fős delegációját, majd átadta a szót Joao Ferreirának, aki 10 évig volt FIFA játékvezető és jelenleg a Portugál Futball Szövetség Játékvezetői Bizottság Alelnöke. Ő örömét fejezte ki, hogy van élet a siket játékvezetői területen és maximálisan támogatta ezt a nagy lépést, az Európai Siket Játékvezetők Szövetsége (EDRU) munkacsoportjának megalakulását. Továbbá örömét fejezte ki, hogy segítettek az európai siket játékvezetőknek és igazi élmény, siker számára, hogy Európában vannak siket játékvezetők. Munkánkhoz sok sikert kívánt. Majd átadta a szót Luciano Goncalvesnek, aki jelenleg a Portugál Futball Játékvezetők Szövetségének (APAF) Elnöke, aki szintén nagy örömét és elismerését fejezte ki, hogy elkezdődött valami az európai siket játékvezetők számára. Fontosnak tartotta ezt a lépést és maximálisan támogatja. Elmondta, hogy ezt a kezdeményezést jelezni fogja a FIFA és az UEFA illetékesei felé is, ami biztosíthatja majd az európai siket játékvezetők továbblépését is. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez a kör bővülni fog, és sok, jelenleg még most itt nem lévő országok siket játékvezetőinek Labdarúgó Szövetségei is fognak sporttársakat delegálni a munkacsoportba a jövőben. Sok sikert kívánt a munkánkhoz! Az ezt követő programot Kanai Herbert ausztriai siket játékvezető irányította, ami az új alapszabály részletes megvitatása volt, majd a szünetben a Portugál Futball Szövetség (FPF) meghívásának tettünk eleget és ellátogattunk az FPF székházba, ahol Mr. Joao Ferreira és egy idegenvezető hölgy vezetett bennünket körbe. Megnéztük a Portugál „A” csapatának öltözőjét, konditeremét, voltunk az uszodában, pályákon ahol az edzések folynak, majd megnéztük a kiállított kupákat és végül a sajtószobát. Egyik nagy élményem volt, hogy látogatásom során láthattam a franciaországi Európa Bajnokság során elnyert kupát. A látogatás után visszamentünk szállodába, és ebéd után, folytattuk az alapszabály megvitatását és elfogadását.

Majd Joao Capela FIFA futball játékvezető tartott nekünk előadást, aki szintén örömét fejezte ki, hogy létre hoztuk európai siket játékvezetők Munkacsoportját. Előadásában az új futball szabályokról, nézhettünk meg igen nagy mennyiségű vizuális anyagot, videókat és ezt követően együtt elemeztünk a látottakat (helyezkedések, büntetők, lesek stb.). A FIFA játékvezető nagyon élvezetes, nem csak vizuális, de testbeszédben is igen gazdag előadást tartott, ami számomra nagyon megnyerő volt

A második napon délelőtt folytatódott a szakmai program. Mr. Nuno Mendes aki futsal országos játékvezető tartott futsal-al kapcsolatos képzést, aki katonai repülő pilóta és oktatóként is tevékenykedik Portugáliában. Nagy örömmel és odaadással oktatta az európai siket játékvezetőket. Mindent megtett azért, hogy minden világos és érthető legyen számunkra, és előadásában Ő is nagyon törekedett arra, hogy minél több anyagot megkapjunk vizuálisan is mindannyian. A futsal szabálykönyvből vizuális videó anyagot készített, amely tartalmazott elemzést is például a technikai zónáról, kezdőrúgásról, oldalrúgásról, szimulálásról, 1 perces gyászról, és ami a leg fontosabb a játékvezető szempontjából, a helyezkedést is bemutatta. Nagyon élvezetes és számomra teljesen érthető, világos előadást tartott.

Délután folytatódott tovább a program a Világ Siketek Sport Szövetség (ICSD) Futball szakosztályvezetője Rosario De Caroval, az Európai Siketek Sport Szövetség (EDSO) Futball szakosztályvezetője Andrew Scoldinggal, és a Siketek Bajnokok Ligája (DCL) Szervező Elnöke Juan Carlos Basilioval együtt közösen egy nyitott beszélgetés volt az Európai Siket Játékvezetők Szövetség (EDRU) alapszabályáról, valamint az európai siket játékvezetők jövőjéről. Az alapszabályunkat mind a három szervezet képviselője (ICSD, EDSO, DCL) támogatta, mivel nagy öröm és nagy előre lépés ez, és ha hivatalosan is elismerik az EDRU-t. akkor jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetnek az együttműködésre különös tekintettel a siket játékvezetőkre. Tehát célunk az Európai siket játékvezetők összefogása, érdekeinek képviselet. Reméljük, hogy egy jól működő szervezet lesz. Most kiemelnék néhány dolgot az alapszabályunk, legfontosabb részeiből:  Európa országaiban működő országos futball szervezetekkel (halló), és játékvezetői bizottságokkal szakmai kapcsolatot tart a siket játékvezetők érdekében, természetesen a FIFA-val és UEFA-val is.  Európában a siketek nemzetközi mérkőzésein (pl.: EB selejtezők, EB, DCL, barátságos meccsek stb.), hivatalos EDRU játékvezető működjön közre,  Az EDRU célja, hogy egyre több siket játékvezető legyen, és egyre több siket játékvezető működjön közre az európai siket mérkőzéseken képzésekben, munkacsoportokban, tréningeken is. Fontos az európai siket játékvezetők számára, hogy mind szakmailag, erkölcsileg és etikai szempontból is teljes összhangban tudjanak együttműködni a jövőben az EDRU szervezetén belül és közösen tegyünk lépéseket a további fejlődés és elismerés érdekében.

A beszélgetés végén Pedro Costa portugál játékvezetővel beszélgettünk. Igazán nagy öröm, és pozitív érzés volt, hogy ezen a programon részt vehettünk. A program zárása során a Portugál Futball Szövetség (FPF) ajándékaként a Sporting Lisszaboni portugál bajnoki mérkőzést nézhettük meg a Setúbal csapatával játszottak, és hazai csapat nyerte meg a mérkőzést 2:0-ra. Fantasztikus élmény volt, a nézőtéren rengeteg ember és szurkoló, akikkel együtt néztünk meg a mérkőzést. Késő este a szálláson együtt vacsoráztunk, és jókat beszélgettünk a tapasztalatainkról és az élményeinkről egyaránt. Hazaérve sokat gondolkodtam azóta, és folyton az jár az eszemben, hogy milyen jó lenne, ha a következő európai siket játékvezetők Munkacsoport értekezlete itt Magyarországon Debrecenben vagy Budapesten lenne megtartva és én nagyon szívesen szervezném a szakmai programokat spottársaim számára.

Összegezve: mindannyian jól éreztük magunkat a teljes szakmai programon, és nagyon gazdag élménnyel tértem haza Debrecenbe, amit részben megpróbáltam megosztani veletek. Köszönöm, hogy elolvassátok az élménybeszámolómat. Remélem, hogy számotokra is volt némi hasznos dolog a beszámolómban és egy kicsit büszkék lehettek hogy Magyarországot képviselhettük Portugáliában…

– Vasas György, Hajdú-Bihar Labdarúgó Játékvezető –

