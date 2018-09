Küldjön hírt! – Nem unatkozott nyáron a böszörményi tehetség

Sára 10 éves, és a hajdúböszörményi Középkerti Általános iskolában ma kezdi az ötödik osztályt. Musical- és popdalokkal gyakori meghívott fellépője a környékbeli rendezvényeknek. (A hétvégén Hajdúviden a „Zenés esték”-en valamint a „Középkerti Nap”-on is énekelt. Számos zenei tehetségkutató verseny díjazottja.

A Nagyváradi Magyar Diákszövetség és a Szigligeti Színház közös projektben állította színpadra a nyáron az „Utcakölykök” című darabot, melyhez gyermekek, sőt akár magyarországi gyermekek jelentkezését is várták. (Sajnos ehhez hasonló program sincs Debrecenben illetve a kelet-magyarországi színházakban.) Kasztingon vettünk részt Nagyváradon, és nemsoká Tóth Tünde rendező asszonytól kaptuk az értesítést, hogy számítanak Sárára a darabban. Június végén kezdődtek a próbák. Mintegy öt héten át próbáltak a nagyváradi színház épületében, illetve a vár szabadtéri színpadán. Közben egy hétig Vársonkolyoson voltak táborban a vadregényes Sebes-Körös völgyében, ahol sok-sok ének és tánc próba mellett kirándultak, ismerkedtek is. Csodálatos élményekről számolt be Sára.

A darabban szoprán hangjára számítottak és a legtöbb dalban énekel a kórusban illetve önálló szólammal. Három szerepben is szerepelt. Dologházi árva daróc ruhában. Fiú bőrfelsőben és kalapban a Fagin banda tagjaként. Végül egy csodaszép fehér ruhában a jók kórusát erősíti.

Augusztus 20-án volt a nyilvános főpróba, és 21-én a bemutató a Nagyváradi Vár Szabadtéri Színpadán, telt ház előtt. Folytatás ősztől a váradi kőszínházban és tájolással Erdély nagyvárosaiban lesz.

