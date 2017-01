Küldjön hírt! – Hajdúsámson a helyi közösségekkel együtt ünnepelt

A kulturális intézményhez tartozó csoportok négy műfajt és több generációt képviseltek: táncosok, hímzők, népdalénekesek, színjátszók léptek színpadra az óvodástól a nyugdíjas korosztályig. A közös bennük, hogy mindannyian hisznek a kultúra és a közösség összetartó erejében és szívesen áldozzák szabadidejüket e célok megvalósítására. Köszöntőjében Antal Szabolcs polgármester is elismerően nyilatkozott a csoportok településért végzett munkájáról.

A verses-zenés műsorban közreműködtek a nemrégen újraszervezett helyi mazsorett csoportok, az idén 10 éves Öltögetők Klubja, a jól ismert Muskátli Népdalkör, valamint a közelmúltban alakult Névtelen színjátszó társulat. Utóbbi októberben, egy felejthetetlen 56-os előadással robbant be a település életébe. A résztvevők most újra találkozhattak a darab főszereplőjével ifj. Jenei Attilával, aki a közelmúltban egy megyei szavalóversenyen is jeleskedett. A fiatal tehetségek közül szólnunk kell még Farkas Valériáról, aki decemberben a VI. Országos Népek tánca, Népek zenéje fesztivál döntőjén kiemelt arany minősítésben részesült népdal kategóriában.

Minden színpadra lépő közösség egyszerre közvetített értéket és élményt, ahogyan e két szó határozza meg alkotó, dolgos hétköznapjaikat is.

– Tarné Hajdú Judit –

