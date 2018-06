Küldjön hírt! – Gyermek-és családi nap Sámsonkertben

A hagyományoknak megfelelően főzőversennyel és focikupával indult a program. Szeretnénk gratulálni minden csapatnak, fantasztikusak voltak. A focikupa lebonyolításában segítségünkre volt Szabó Lajos és Munkácsi János. A színpadon a Muskátli Népdalkört, Tóth-Markos Szabolcs és párja követte, majd az Eszterlánc Óvóda kis néptáncosai színesítették a programot. Az idén is volt édességosztás minden gyerek részére. A felajánlásokat Piros Zoltánnak és DEKOM-nak, azon is belül a Mindlák házaspárnak köszönhetjük. A délután fénypontja a Tompeti és Barátai-koncert volt, a tűző nap ellenére is sokan voltak kíváncsiak rájuk, nemcsak Sámsonkertből, Hajdúsámsonból, de még Debrecenből is kijöttek, hogy láthassák gyerekeik kedvencüket.

Az idén többek kérésére tombolasorsolás is volt, mely hatalmas sikert aratott. Rengeteg felajánlást kaptunk; a településrész minden boltja, több vállalkozó, Antal Szabolcs polgármester, s a képviselő-testület számos tagja, valamint több magánszemély is ajánlott fel nyereményt.

A program végén végre mi is megcsodálhattuk a Névtelen társulat előadását.

Ez a nap nem jöhetett volna létre a számtalan önkéntes segítő nélkül, akikre bármikor számíthatunk.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési ház vezetője valamint az önkormányzat műszaki irodájának óriási köszönet a hatalmas segítségért.

– Csigéné Zsadányi Mariann –

