Küldjön hírt! – Apák napja az Ibolya csoportban

Magyarországon hivatalosan június harmadik vasárnapján – idén június 17-én – köszöntik az édesapákat. A Hajdúszováti Óvoda Ibolya csoportjában 2018. május 18-án délutánra hívtuk meg az édesapákat apák napi programunkra.

Ma már az apáknak nemcsak a családfenntartás a feladata, hanem fontos szerepük van a gyermek családképének kialakulásában is. Az apák szerepe egyaránt fontos a kisfiúk és a kislányok fejlődésében is. A kisfiúk apukájukkal büszkélkednek az óvodában, majd az iskolában, és persze őket tartják a legokosabbnak, legerősebbnek és a legügyesebbnek az egész világon, a kislányok pedig sokszor – jó, ha tudjuk, hogy az édesapjukról mintázzák a számukra ideális férfiról kialakított képet és akár ez alapján választanak maguknak felnőttként párt is. Már a kezdetektől fontos az apák jelenléte, nevelése, szeretete.

A gyermekek és természetesen mi dolgozók is nagyon vártuk ezt a napot. Köszöntő kis műsorunk után játékra invitáltuk az apukákat. A fergetegesen jó hangulat mellett hősiesen küzdött és felhőtlenül játszott mindenki. A játékos feladatok után megvendégeltük a jelenlévő apukákat. Megható pillanatoknak lehettünk tanúi. A meghatódás örömkönnyei mellett a felszabadult nevetés, jókedv egyaránt varázslatossá tette ezt a délutánt.

Kedves hölgyeim ne felejtsétek: 2018. június 17-én az édesapákat köszöntjük!

Kívánok magam és a Hajdúszováti Óvoda dolgozói nevében boldog apák napját!

