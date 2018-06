Küldjön hírt! – A világ legboldogabb országában jártak a vörösmartysok

A fogadó iskolánk, a Soukan Koulu életével is ismerkedtünk, láthattuk, hogy mennyire jól felszerelt az iskola, mennyire természetesen használják a diákok az IPad-okat, hogyan étkeznek a mindenki számára ingyenes menzán. Ez utóbbival azért voltak gondjaink, és néha visszakívántuk a hazai ízeket, bár a finn menza sokkal egészségesebb ételeket kínált. Megismertettek bennünket a finn baseball játékkal is, amelyet a világháború idején a katonák edzésére is használtak. Különleges élmény volt a finn szaunázás, amelyet kipróbálhattunk azon szabályok alapján, ahogyan a finnek végzik ezt. Felfrissítő, kellemes, különleges élmény volt.

Minden találkozón készül egy Yourope vonat is: itt a 20. század második feléhez kapcsolódó tárgyakat, fotókat vitt a vonat, amelynek kellékeit minden partner vitte magával. Így aztán katona sapka, régi plakát és pénz, nippek is felkerültek erre a vonatra.

A projekt egyik célja, hogy a diákok ismereteket szerezzenek Európa 20. századi múltjáról, kiemelten a második világháborúról és a holokausztról. Ennek keretében egy közös interaktív térképen jelölték be az öt partnerország, illetve a meghívott lengyel testvériskolánk által kijelölt legfontosabb második világháborúhoz fűződő eseményeit. A felkerült eseményeket a találkozó során ismertették a diákok.

A találkozó során a diákok ismerkedtek a gondolattérkép készítésével, a programozással, meglátogattak számítógépes múzeumot, illetve az iskolai könyvtár mellett olyan városi könyvtárat, ahol az olvasás mellett varrni, pólót nyomtatni, sőt 3D-s nyomtatást végezni is lehetett. Ellátogattunk a virtuális valóságba is, egy olyan központba, ahol különböző VR látványokba léphettünk be: járhattunk a Himaláján, a tenger mélyén vagy az űrben. Hajóval kirándultunk a Suomenlinna erődbe, amely az UNESCO világörökség része, jelentős hadtörténeti emlékhely. Hajóval kirándultunk Pentala szigetére is, ahol egy kialakulóban lévő skanzent és a sziget természeti szépséget néztük meg. Helsinki volt ekkor Európa legmelegebb fővárosa, ami hihetetlen volt, hiszen arra készültünk, hogy jóval hűvösebb időjárás fogad majd bennünket, mint itthon. Ehhez képest a gyerekek a hideg tengerben is megmártóztak, lebarnultak.

Finnország leghíresebb csokoládégyárában, a Fazerilaban is látogatást tettünk, és annyi csokit ehettünk, amennyit bírtunk. (Ez persze csalóka, mert ilyenkor nem bír az ember sokat enni.) A látogatás közben a gyerekek a korábban megismert gondolattérképet készítettek az IPad-on a korábban megismert programmal.

Érdekes volt megtapasztalni a hosszú nappalokat, a szinte le sem nyugvó napot. Különleges élmény volt az, ahogy a környezetükkel bánnak, ahogyan az épületek beépülnek a természetbe, ha domb vagy egy szikla van, akkor nem legyalulják, hanem úgy tervezik az épületeket, hogy helye legyen mindkettőnek. Az iskola udvara is ilyen: van szikla fákkal, ahová felmászhatnak a gyerekek, a sportpálya lelátója is egy hatalmas sziklaoldal, az iskolaudvarnak hosszú erdei sétánya van.

A látogatásunk során azt tapasztaltuk, hogy a finn emberek rendkívül nyugodtak, segítőkészek, barátságosak. Az iskolai légkör nyugodt, a tanárok kiegyensúlyozottak és társadalmilag megbecsültek, nem terheltek túl sok adminisztrációval, a szülőkkel való kapcsolat nagyon jó. Talán nem véletlen az, hogy Finnország a legboldogabb országok között van.

– Seressné Barta ibolya, tanár –

