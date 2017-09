Küldjön hírt! – 100 éves lett Irma néni

Fodor Lajosné 1917. szeptember 16-án született Konyáron. Szegény juhászcsaládból származik Irma néni, ketten voltak testvérek, de a fiútestvére már meghalt. Korán elkezdett dolgozni, de leginkább a család körüli otthoni teendőkben találta meg örömét. Férjével 1937. november 20-án mondták ki a boldogító igent. Irma néniék nem költöztek soha, egész eddigi életét településünkön töltötte.

Öt gyermeke született, akik közül hárman elhunytak, így csak két gyermeke ünnepelhette vele a 100. születésnapját. Ők a helyi általános iskolában, művelődési házban dolgoztak, ill. a helyi ÁFÉSZ üzletében. Unokák terén sem szűkölködik az ünnepelt, 5 unokája van, akik többek között vendéglátásban, kereskedelemben, építőiparban és az önkormányzati szférában könyvelőként keresik a kenyerüket. Körbeülhette még a jubileumi asztalt 13 dédunoka is, – akik közül néhányan az egészségügyben, van aki spanyolországi zenélésben jártas – és 11 ükunoka is gratulálhatott, akik között tízéves a legidősebb.

Édesanyám hamar meghalt, tízévesen pedig én lettem skarlátos, de az orvos amikor megvizsgált, azt mondta, 100 évig fogok élni”

– mesélte el Fodor Lajosné Irma néni.

Irma néni lánya Szabó Józsefné elmondta, hogy anyukája családjában a felmenők közt többen is hasonlóan magas életkort éltek meg, és édesanyja is esélyes a ritka szépkor elérésére aktív életmódjával, mosolygós jókedélyével.

„Hogy mi a hosszú élet titka? Talán az, hogy a szegénység miatt sokat kellett dolgozni, meszeltem, mostam, gyakran másoknak is sütöttem kenyeret. Még most is jól érzem magam, ha nem szédülnék, mindent el tudnék végezni, hajt a vérem” – jelentette ki Irma néni.

Településünk ajándékcsomaggal, Konyár címerével díszített emléklappal, és virágcsokorral köszöntötte az ünnepeltet. Az Orbán Viktor által aláírt emléklapot Dr. Gáti Zsuzsa jegyző és Vig Szilárd polgármester adta át.

Jó egészséget és további hosszú, boldog életet kívánunk!

– Lisovszki-Tóth Anita –

