Kuka lángolt a Kálvin téren, a tűzoltóknak kellett eloltani

Közel kétezer négyzetméteren égett a nádas tegnap kora reggel Hajdúdorog közelében, a 3503-as számú főút mellett. A hajdúnánási hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

A nádas égett tegnap Hajdúnánás határában, Hajdúszovát közelében is. Száraz fű kapott lángra Nyírmártonfalván, a Kossuth utcában, de égett az árokpart Berettyóújfalu közelében, a 42-es számú főút mellett, és Tetétlenen, a Petőfi utcában is. A megye tűzoltói vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be minden esetben. A biharnagybajomi csatornaparton lángoló avart oltottak közösen a püspökladányi hivatásos és a biharnagybajomi önkéntes tűzoltók.

Összerakott trágya izzott egy családi ház udvarán tegnap délután Konyáron, a Sziget utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Vízzel teli kútba esett egy kecske tegnap délután Berekböszörményben, a Dobó utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók csáklya és mentőkötél segítségével emelték ki az eset következtében elpusztult állatot.

Szemét kapott lángra egy kukában, Debrecenben, a Kálvin téren. A debreceni hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a tüzet.

– Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság –

