Krokodilok ellen lép pályára a DEAC

A házigazda érdi együttes főként rutinos, sok nagy csatát és sikert megélt játékosból tevődik össze, kiegészülve feltörekvő fiatalokkal. A Krokodilokat ismerve ezúttal is készülnek egy-két ravasz megoldással is a debreceniek ellen. Annál is inkább, mert számukra már nem lesz több lehetőség a pontszerzésre: a szombati lesz az utolsó mérkőzésük a 2017/2018-as szezonban. Csak emlékeztetőül: a debreceniekre még 2 további fellépés vár.

A DEAC számára ettől függetlenül fontos cél a győzelem és az azzal járó két bajnoki pont begyűjtése. Amennyiben ez sikerül, akkor a hajdúságiak még jobb pozícióba kerülnek a második helyért folytatott harcban. A héten 4 alkalommal is edzett az egyetemista csapat, így megfelelő erőállapotban várhatják a szombati fellépést. Ugyanakkor az fejtörésre ad okot, hogy egy sornyi jó játékos is kihagyni kényszerül a mérkőzést. Kácán Balázs szezonja sérülés miatt sajnos idő előtt véget ért. Mellette nem tud a csapattal tartani Okos Csanád, Kovács Gergely, Balogh János és Tarsoly Ádám sem, ráadásul a Fábián-testvérek játéka is kérdéses. Szerencsére van olyan mély a mostani keret, hogy így is eséllyel vehetik fel a párharcot a krokodilokkal szemben.

Biztosan pályára lép Szalóki Nándor, aki a legutóbbi, Veszprém elleni mérkőzésen is betalált. „Nem számítok könnyű meccsre, hisz az előző derbink döntetlennel zárult így biztos vagyok abban ,hogy nem adják magukat könnyen a Krokodilok.

Nem kérdés, hogy győzni megyünk, de ez csak akkor sikerül, ha végig fegyelmezettek leszünk a támadásban és védekezésben egyaránt.”

A házigazdák felkészüléséről Nádor Krisztiántól tudtunk meg részleteket. „A mi csapatunk egy lelkes, jó kis társaság, akik tényleg csak kedvtelésből játszanak. Ha minden igazolt játékosunk ott lehetett volna a meccseken, akkor akár az első helyen is végezhettünk volna, de ez most még nem a realitás. Talán majd jövőre. Szombaton sem mi vagyunk az esélyesek, sajnos megint nem a legerősebb csapatunkkal tudunk majd játszani, de ennek ellenére izgalmas, jó meccsre számítok.”

Az örökmérleg eddig mindösszesen 1 összecsapást tartalmaz, azt se oly régről: a csapatok decemberben az Agráron mérkőztek meg egymással, ahol végül 3:3-as döntetlen született. A DEAC csapata bízik benne, hogy ezúttal a győzelmek számát is sikerül növelni.

A csapat szurkolóinak ezúttal sem kell nekivágni az utazásnak, ha élőben szeretnének szorítani a fiúknak: a DEAC Floorball Facebook-oldalon ezúttal is lesz élő közvetítés.

– DEAC –

Férfi OB II, 12. forduló (halasztott mérkőzés):

2018. április 21. (szombat), 18:00 Érd, Batthyányi Sportcsarnok

Dunai Krokodilok – Debreceni EAC

