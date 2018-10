Kristóf dicsőséget hozott Hajdú-Bihar megyének

Az EuroSkills Budapest versenyen aranyérmes lett a debreceni Sipos Kristóf Balázs és csapattársa, Takács Zoltán alkotta mechatronika csapat. Ők 2017-ben az Abu Dhabi-i versenyen kiválósági érmet szereztek.

Kristóf már elvégezte a Debreceni Egyetem Műszaki Karának mechatronikai mérnöki alapképzését, s már csak egy éve van hátra a mesterképzésből.

Azelőtt a DSZC Beregszászi Pál Szakközépiskolája és Szakiskolájában elektronikai technikusnak tanult.

Meghatározó évek

A Napló arról kérdezte az Európa-bajnokot, hogy milyen előzményei voltak ennek a fontos versenynek.

– Már a középiskolában is részt vettem kisebb szakmai versenyeken, mert matematika–fizika tanárom, Rácz Rita megszerettette velem ezt a fajta gondolkodásmódot. Az egyetemen aztán folytatódtak a versenyek, emellett előadásokat, tudományos diákköri munkát is vállaltam. Aztán találkoztam Balázs Dáviddal és Zilahi Krisztiánnal, akik a „szakmák olimpiájának” is nevezett WorldSkills világversenyen részt vettek, majd 2015 decemberében én is elkezdtem aktívan készülni az EuroSkillsre – fogalmazott Kristóf.

Fotó: EuroSkills 2018 Budapest/Mudra László

Sokan szurkoltak neki ezen a megmérettetésen, nagyon sok segítséget kapott a Debreceni Egyetemtől, illetve a szponzoroktól, akik a felkészítést tartották. – A feladat az volt, hogy építsünk egy ipari gyártósort a három nap alatt. A funkciója nem volt ismert, a kapott instrukciók alapján kellett programozni, szerelni és beállítani attól függően, hogy mit kell tudnia.

Zolival már a selejtezőkben megismertük egymást, így együtt is készültünk; nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sikert értünk el”

– mesélte a fiatalember, aki dicsőséget hozott megyénknek.

HBN

Az egyetlen megyénkbeli

A magyar csapat összességében a negyedik helyen végzett, a legtöbb érmet Oroszország csapata nyerte, az éremtábla második helyezettje Ausztria, a harmadik pedig Franciaország lett. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szeptember 26 és 28 között rendezte meg a szakmák Európa-bajnokságát, az EuroSkillst Budapesten. Kristóf volt az egyetlen megyénkbeli versenyző, aki békéscsabai, műegyetemista csapattársával lett Európa-bajnok.

