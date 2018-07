Kreatív programokkal készülnek a Campusra

A programiroda munkatársai a villamosmegállótól egészen a Campus főbejáratáig színes nyilakat festettek az útburkolatra, ezzel segítik a résztvevőket, hogy könnyebben megtalálják az Ady Endre útra áthelyezett bejáratot.

A Tankcsapda is festett

– Fontosnak tartjuk, hogy egy kulturális esemény könnyen megközelíthető legyen a kultúrafogyasztók számára. Az utolsó néhány jelet ráadásul a Tankcsapdával közösen festhettük fel. Úgy gondolom, az együttes a város egyik szimbolikus márkája, így nagyon örültünk, hogy elvállalták – fejtette ki Porkoláb Gyöngyi, az EKF operatív igazgatója.

Hozzátette, a Campus az egyik legdinamikusabban fejlődő fesztiválja Debrecennek, csak az elmúlt négy évben 20 ezerrel nőtt a látogatottság. Európa számára ugyancsak fontos, hogy a zenei nyári fesztiválok is felkerüljenek a kontinens térképére. Az EKF a burkolatfestés mellett a hét folyamán számos programot kínál a fesztiválozóknak.

Fotó: Derencsényi István

Lesz óriásjenga-bajnokság, utcazene, kreatív workshop, ahol fesztiválékszereket is lehet készíteni. Emellett készülnek egy kvízzel is, amelyet a későbbiekben szeretnének felhasználni az Európa Kulturális Fővárosa pályázatban is.

BR

