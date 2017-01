Közszeretet és közbizalom: emléktáblát és parkot avattak Nyírmártonfalván

Kálmánchey Lajos (1869–1942) Nyírmártonfalván született. Iskoláit szülőhelyén végezte el. A református egyháznak 1908-tól főgondnoka, a községnek 32 éven keresztül főbírója volt, mindkét tisztségre a közszeretet és a közbizalom emelte.

A nemrég megjelent Nyírmártonfalva első falukönyve kötetben több történet is megidézi emberséges, bölcs alakját: „Vasárnaponként, amikor még nem volt templom, id. Kálmánchey Lajos házában gyűltek össze valláskülönbség nélkül az emberek, amikor is egy kitett ekevas ütéseivel adatott tudtára az istenfélőknek, hogy most már gyülekezni kell.” Ő vásárolta a református templom második harangját, amelyen ma is olvasható a neve. A családban fennmaradt egy történet arról is, hogyan mentette meg az eladósodott falut azzal, hogy saját – legelőnek használt – birtokrészét bevitte a falu birtokai közé.

Helyek a templomban

Az ünnepség résztvevőit Kövér Mihály Csaba polgármester köszöntötte, méltatta a kezdeményezést, majd leleplezték az emléktáblát.

Pázmány József nyugalmazott református lelkipásztor szólt a család származástörténetéről és Nyírmártonfalvára kerüléséről, ugyanis az 1836–ban született Kálmánchey Boldizsár a helyi földbirtokos lányát Barmos Esztert vette feleségül. Elismeréssel szólt Kálmánchey Lajosnak az iskolaszervezésben, templomépítésben betöltött szerepéről, főgondnoki munkásságáról.

Ezután Tarapcsák János görögkatolikus esperes megáldotta és megszentelte az emlékhelyet.

Az ünnepség zárásként a kezdeményezés elindítója, Kálmánchey Gyula, a 87 éves unoka szólt, meghatódottan mutatott a szomszédos portára: Itt állt a nagyapám háza, sokat jártam itt gyermekkoromban! Majd felidézte idős szülei utolsó látogatását a helyi református templomban: „Amikor bementünk, a szüleim leültek a helyükre és édesapám mutatta: itt ült a nagyapád, itt ültem én, és sorolta tovább a testvérei nevét. Ekkor megszólalt az édesanyám: itt ültem én! Ez egy másik sor volt, a kisbíró lányának a helye.”

A Kálmánczhey család minden korban megtalálta a feladatát és mindenkor a közösséget szolgálta.

