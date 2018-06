Közösségi oldalon keresztül több mint félmilliót csalt ki szomszédjától egy balmazújvárosi férfi

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság csalás bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytatott nyomozást.

Egy nő tett feljelentést 2018. május 22-én a rendőrségen arról, hogy egy közösségi oldalon megismerkedett egy férfival, aki több részletben is pénzt kért tőle. A nő jóhiszeműen teljesítette a férfi kéréseit, és közel négy hónap alatt több mint 600 ezer forintot utalt át az Angliában tartózkodó férfinak. A nő elmondta, hogy a készpénzt odaadta a szomszédjának, akit azzal bízott meg, hogy utalja át a pénzt az internetes ismerősének. A rendőrök a nyomozás során kihallgatták a 35 éves szomszédot, aki kérdéseikre zavart válaszokat adott, majd beismerte, hogy a közösségi oldalon az egyébként nem létező profilt is ő hozta létre, valamint elmondta, hogy a nőtől kapott készpénzt semmilyen számlára nem utalta tovább. D. Csaba közel 4 hónapig adta ki magát egy Angliában tartózkodó katonai szóvivőnek, de a nyomozás adatai szerint olyan is volt, hogy akcentust színlelve telefonon beszélt a sértettel.

A nyomozó hatóság a balmazújvárosi férfival szemben folytatott büntetőeljárást 2018. június 1-jén befejezte és az ügyben keletkezett iratokat bíróság elé állítási javaslattal továbbította az illetékes ügyészség részére.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy különböző közösségi oldalak kiváló lehetőséget biztosítanak a barátainkkal, családtagjainkkal, ismerőseinkkel való kapcsolattartásra, élményeink, fotóink és fontos életeseményeink megosztására. Az online térben való létnek köszönhetően a tér és az idő szabta korlátok leomlottak, a kommunikáció sokkal könnyebb és gyorsabb csatornákon zajlik. A közösségi oldalak az előnyök mellett ugyanakkor kockázatot is jelentenek a felhasználók számára, ha azt nem tudatosan és kellő körültekintéssel használják.

Ezen tájékoztató anyagban a rendőrség a közösségi oldalak biztonságos használatához ad tanácsokat.

– police.hu –

