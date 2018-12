Közösen főztek az ünnepekre elmaradhatatlan finomságokat

Manapság nem mindenki teheti meg, hogy a családja körében ünnepeljen. Sokaknak idén karácsonykor sem adatott meg, hogy a szeretteikkel töltsék az ünnepeket.

Családi összetartás

Borszéky Csabáné szerint a szeretet ünnepe szent és sérthetetlen, el sem tudta volna úgy képzelni a karácsonyt, hogy a gyermekei ne legyenek körülötte. Nagymamaként másként tekint az ünnepekre; régen is nagyon szeretett főzni, finomságokat készíteni, de ma már az unokái kívánságait lesi, akiknek természetesen karácsonykor is voltak kedvenc fogásaik.

A család idén Erzsikénél töltötte a karácsonyt, idősebbik lánya gyermekeivel és férjével érkezett Budapestről az ünnepekre.

– Amióta a lányaim, unokáim megszülettek, minden karácsonyt együtt töltöttünk, így volt ez idén is. Soha nem fordult elő olyan, hogy valamelyikünk máshol ünnepelt volna, hiszen számunkra ez a legszebb ünnep. Fontos nekünk a családi összetartás, gyermekkoromban is sorban látogattuk a rokonokat, áhítattal vártuk a karácsonyt, és persze a finomabbnál finomabb ételeket. Az unokáim mindig izgatottan várják a december végét, gyermekként is érzik, hogy ezek a napok igazán értékesek. A családi együttlét örömet szerez számukra, és persze az ízletes fogások is – mondta Erzsike.

Hagyományos fogások

A Borszéky család tagjai közösen sütöttek-főztek. Idén is odafigyeltek arra, hogy olyan ételek kerüljenek az ünnepi asztalra, amelyekből mindenki szívesen csemegézik.

– Imádjuk a hagyományos fogásokat, így szenteste elmaradhatatlan volt a hal, amit kétféleképpen is elkészítettünk. A rántott halat mindenki szereti a családban, így az harcsából és pontyból is készült, de a halászlé sem maradt ki a repertoárból. A gyerekek nagyon szeretik az édességet, így a bejgli és a mézes kötelező eleme volt az ünnepi menünek, amelyeket közösen készítettünk, ízesítettünk. A franciasaláta nagy kedvence a gyermekeimnek, így a rántott ételek és a sült pulyka mellé azt választották köretnek. A sütőbe mindennap bekerült egy adag pogácsának való; kisülés után arra sem volt ideje, hogy kihűljön, olyan hamar elfogyott. Az örök kedvenc nálunk a Sacher-torta, amit régen még az édesanyám sütött sokszor a gyermekeimnek; ha nem készítettük volna el idén, akkor biztosan éreztük volna a hiányát – tette hozzá.

Töltött káposzta

Erzsike megosztotta velünk annak az ételnek az elkészítését, amivel a szerettei egyszerűen nem tudnak betelni. Az egyik fő specialitása a hagyományos szabolcsi töltött káposzta, amiből akárhány készülhet, mind elfogy.

– A hagymát olajon megdinsztelem, majd beleteszek egy fél húsleveskockát és egy kis porpaprikát. Ezután sózom és borsozom a darált húst, majd az elkészített hagymás zsírt ráöntöm. Megmosom a rizst, amit hozzáadok szintén a húshoz, ezután összedolgozom a hozzávalókat. A káposztát a torzsája mellett bevágom, majd sós vízben előfőzöm. Egy hosszú villával a torzsáját megfogom, és leveleire szedem abárolás közben, tehát ilyenkor fejtem le a torzsáról a leveleket. Ezután hagyom lecsöpögni, majd a vastag ereket ki szoktam vágni, a levelekbe beletöltöm a tölteléket, és a megmaradt káposztaleveleket vékony csíkokra vágom. Erre fogom majd tenni a megtöltött káposztát. Fontos, hogy a csíkokra vágott káposztából kerüljön a lábas aljára is, hogy ne tudjon leégni. Annyi lével öntöm fel, hogy elfedje a káposztákat, egy kis sóval ízesítem még, nagy hőmérsékleten felfőzöm, aztán kis lángon fedővel a tetején készre főzöm. A legvégén hozzáadom a paradicsomot. Jómagam egy kis kaporral szoktam megbolondítani, tálaláskor pedig egy kevés tejföllel díszítem – részletezte a receptet.

– Nagy Emese –

Szabolcsi töltött káposzta

Hozzávalók

– fél kg darált sertéshús

– 10 dkg rizs

– 1 fej vöröshagyma

– olaj

– pirospaprika (porpaprika)

– só, bors, húsleveskocka

– egy konzervparadicsom

– egy darab lapos édes káposzta

Finom ajánlatunk a hétvégére

Céklaleves

Hozzávalók: 20 dkg sárgarépa, 10 dkg zeller, 40 dkg cékla, 0,5 dl olívaolaj, 1 fej felaprított hagyma, 6 dl zöldség­alaplé, só, bors, 2 ek fehérborecet, 15 dkg uborka, 4 ek tejföl, 1 ek snidling, 1/2 csokor kapor.

Elkészítés: Csíkokra vágjuk a répát, a zellert és a cékla felét. Felforrósítjuk az olívaolajat, és közepes lángon kb. 3 percig pirítjuk a zöldségcsíkokat. Hozzáadjuk a hagymát, és együtt pirítjuk néhány percig. Felengedjük a zöldségalaplével, ízlés szerint megsózzuk, megborsozzuk, 2 percig főzzük, majd az ecettel ízesítjük. A maradék céklából kipréseljük a levet, és ezt is a leveshez öntjük. A hűtőbe tesszük legalább 2 órára. A magok eltávolítása után kockázzuk fel az uborkát. Tálaláskor először a tányérba merjük a levest, majd beletesszük a kockára vágott uborkát, végül a tejfölt és a felaprított snidlinget és kaprot. (mindmegette.hu)

Illatos omlett szalonnával

Hozzávalók: 30 dkg burgonya, 10 dkg szalonna, 1 db kápia paprika, 1 ek étolaj, 1 fej vöröshagyma, só, bors, 1 csokor snidling, 6 db tojás, 5 ek tej, 1 ek finomliszt, szerecsendió.

Elkészítés: A burgonyát megmossuk, és lefedve kb. 30 percig főzzük, majd kihűtjük. Meghámozzuk, és kis kockákra vágjuk. A szalonnát a bőre nélkül felaprítjuk. A paprikát megtisztítjuk, és kis kockákra vagdaljuk. A szalonnát lassan kisütjük, majd a meghámozott, apróra vágott hagymát is hozzáadjuk. A paprika- és a burgonyakockákat a serpenyőbe rakjuk, megsózzuk, megborsozzuk. A snidlinget felaprítjuk. A tojásokat simára keverjük, a tejjel és a liszttel összedolgozzuk, majd sóval, borssal és reszelt szerecsendióval ízesítjük. Ezután hozzáadjuk a snidling felét. A tojásos keveréket a serpenyőbe öntjük, és kis lángon, lefedve kb. 10 percig sütjük, hogy a teteje kissé kocsonyás legyen. Tálra csúsztatjuk, és megszórjuk a megmaradt snidlinggel. (mindmegette.hu)

