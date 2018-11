Közösen a józsai hulladékhegy ellen

Géczy Andrea a józsai futók közösségének a lelke, hetente közös kocogásra hívja össze az embereket. Az egyik futóútvonal a Kastély utca és a 35-ös főút kereszteződésén halad keresztül, ahol már nyár elején tapasztalta, mekkora szemétdomb növekszik a szántóföld szélén. Csupa olyasmi, aminek az elszállításáért nem kell külön díjat fizetni. Le is fotózta, s mikor két nap múlva újra arra járt, látta, hogy nőtt a kupac. Emiatt érzett felháborodását megosztotta a józsaiak közösségi oldalán.

Jelentős, váratlan kiadás

– Iszonyú mennyiség gyűlt ott össze, hintaló, csempe, gipszkarton, szalámis zacskó, tampon, sörösdoboz – sorolja Andrea. – Azt gondoltam, vannak olyan ismerőseim, akikkel össze lehet fogni, közösen eltakaríthatnánk. Nyár végén ki is írtam a közösségi oldalunkon, hogy segítőket keresek. Sokan jelentkeztek – folytatta. Egy helyi vállalkozó hat köbméteres konténert adott kölcsön, sőt azt is vállalta, hogy saját költségén elszállíttatja a szemetet. Szeptember utolsó szombatját választották az akció végrehajtására. A temető és a szeméthegy közötti kukoricát azonban éppen akkor takarították be. Mivel a kombájn nem juthatott be másként, a szeméthegyet széttúrták. A szatyrokba, zsákokba gyömöszölt hulladék így összekeveredett a földdel, és már képtelenség lett volna szétválogatni. Azért Andreáék megpróbálták. – Nem lett elég a hat köbméteres konténer, a munkagép összetolta a maradékot egy halomba. Akkor derült ki, hogy volt ott kád, vaddisznótetem, cipő, gyerekágynemű, játékok, rengeteg üvegcserép, de tele befőttes üveg és hajlakkos flakon is…

Ez így viszont már vegyes hulladéknak minősül, amit ingyen nem vesz át az AKSD. Andreáék úgy becsülték, mivel úgy ötven tonna magasodhat az út szélén, a költség így több százezer forintra rúgna.

A város magára vállalta

– A vállalkozó úgy nyilatkozott, hogy ő ennek ellenére megoldja a szállítást, én elkezdtem szervezni az önkénteseket a pakoláshoz, és kértem ajánlatot az átvételre az AKSD-től. Ezután megkerestem a polgármesteri hivatalt, hogy anyagilag támogassák az ügyet – számolt be Andrea. A dolgok azóta jól alakulnak: a város zöldterületi osztálya arról értesített, hogy a hulladék elszállítását és lerakóban történő elhelyezését még az idén megrendelik, a költséget pedig az önkormányzat viseli. A hulladéklerakás tiltásáról szóló táblákat is kihelyeznek, valamint egyeztetnek a közterület-felügyelettel a gyakoribb ellenőrzéséről – számolt be Andrea örömmel.

Odafigyelnek a környékre

Rossz hír, hogy a szeptemberi takarítási akció után szinte azonnal újabb szeméthalom keletkezett ugyanott. Andrea nem érti, miért hurcolja valaki utánfutóval a szemetét az erdő szélére, amikor az AKSD Vértesi úti telepén legálisan, ráadásul ingyen is lerakhatná. Úgy vélte, valahogy meg kellene értetni az emberekkel, hogy azt, amit a saját otthonukban vagy kertjük végében nem látnak szívesen, az az erdőszélre se való. – Miután mi, itt lakók beletettük a munkánkat, pénzünket, időnket, akkor ezután figyelni fogunk rá, hogy tiszta is maradjon a környezetünk – figyelmeztetett Géczy Andrea.

PtkI

