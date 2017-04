Közös ünneplésre invitálják az egyházak (is) a debrecenieket

A cívisvárosban évek óta hagyomány, hogy virágvasárnap megemlékeznek Krisztus Jeruzsálembe vonulásáról. Idén, egyfajta egyháztörténeti fordulópontként, a történelmi egyházak püspökei és elöljárói a város lakóival együtt közösen teszik ezt, ezzel is méltó módon felkészülve a kereszténység legnagyobb ünnepére, a Jézus Krisztus feltámadását ünneplő húsvétra. Ennek szellemében a város és az egyházi vezetők közös ünneplésre, barkaszentelésre, keresztútjárásra és virágvasárnapi zenés áhítatra biztatják a debrecenieket – hangzott el a programokat beharangozó keddi sajtótájékoztatón, a Kölcsey Központban.

Fotó: Molnár Péter © Fotó: Molnár Péter

A program április 9-én (virágvasárnap) délután négy órakor kezdődik, mikor is a Csapó utcai sétálóövezetben a történelmi egyházak vezetőinek köszöntését követően a bibliai kort idéző jelmezesekkel, és a kapuzó táncokat járó néptáncos lányokkal közösen érkeznek a résztvevők a Kossuth térre. Onnan indul útjára a „Jézus keresztútja a családban” címet viselő bibliai keresztút, amely majd ugyanoda is érkezik vissza. Ezután este hat órától a Nagytemplomban a Debrecen Helyőrségi Zenekar koncertjével zárul a nap. A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is virágmagokkal ajándékozza meg a jelenlévőket.

Az esemény sajtótájékoztatóján Papp László polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a mai Debrecen egy picit emlékeztet a lelki értelemben vett Jeruzsálemre, hiszen az itteni egyházak is egy közös otthonban, közösségben tudnak boldogulni.

Büszke az összefogásra

– Debrecent mélyen áthatja az egyházak jelenléte, amely erősíti a húsvétra való közös készülődést. Az Új Főnix Tervhez választottunk egy jelmondatot, ami úgy szól, hogy „Együtt vagyunk Debrecen”. Nem is gondolná az ember, hogy ennek a mondatnak mennyi olvasata lehet, hiszen a fejlesztések mellett egy ilyen ünnepélyes szituációra is rendkívül jól alkalmazható. Nagyon büszke vagyok arra, hogy nálunk az egyházak ilyen kiváló együttműködésben tevékenykednek, egyfajta spirituális központtá téve a várost hazánkban – mondta a polgármester.

