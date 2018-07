Közös ügyünk

A fesztivál mára már kulturális brand, de igazából sokkal több annál: összetartó erő. A tavaly tízéves jubileumát ünneplő rendezvény mintegy 105 ezer látogatót vonzott, a kínálatot elnézve pedig fesztiválozókból idén sem lesz hiány. A helyszínt tekintve az sem fogja a kedveket szegni, ha netán elered az eső, sőt azt is megtudtuk nemrégiben, hogy a Campus az ország legbiztonságosabb fesztiválja, így azokra is gondolnak, akik kicsit jobban a pohár fenekére néznek, mint kellene. Őket szakemberek segítik majd a józanodásban.

Persze, most is lesznek „bezzeg-emberek” is, akik szerint a buli jobb volt a Vekerin, s valószínűleg felbukkannak az „örök háborgók”, például a zaj miatt (nekik jellemző tulajdonságuk egyébként, hogy háborogni lényegében bármin tudnak). Mindez azonban nem veszi el az örömöt attól a több ezer embertől, akik szeretnék egy kicsit letenni a lantot, szórakozni, lébecolni, teli torokból énekelni kedvenceik slágereit, vagy csak átélni. Mert a Campus nemcsak egy fesztivál, hanem egy életérzés is.

Ha tanulságként nem is, de jusson eszünkbe a rendezvény kapcsán egy Punnany-sor: „Van, akinek ez kell, van, akinek az. Van, aki jó fej, meg van, aki nem az.”

– Vass Kata –

