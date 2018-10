Közös nap a nők egészségéért

Egy hónapban tíz perc önvizsgálat is elég – hangzott el a „Tégy a holnapodért!” elnevezésű egészségnap keddi sajtótájékoztatóján a Fórumban.

A pénteki, egész napos rendezvény beharangozóján dr. Széles Diána alpolgármester kiemelte: Magyarországon minden nap hat nő hal meg a mellrák miatt, és minden kilencedik nő érintett a témában. Ez egy olyan nagy szám, amivel ha nem foglalkozunk, a helyzet rosszabb lesz. A cél az, hogy minél többen menjenek el szűrésre, ezért arra kéri a debrecenieket, hogy látogassanak el a pénteki egészségnapra.

Gyógyítható!

– Debrecen élen jár, hiszen a lakosság több mint 60 százaléka vesz részt szűrésen az országos 45 százalék helyett. Ez az eredmény a Kenézy-kórháznak és a civileknek is köszönhető, akik az önkormányzattal karöltve buszokkal szállítják szűrésre az embereket. Ugyanakkor az iskolákat is járják, hogy a fiatalok figyelmét is felhívják a betegségre – magyarázta Széles Diána.

Annak ellenére, hogy a betegség gyógyítható, tavaly több mint nyolcezer nő kapta meg a mellrák diagnózisát, míg két éve még csak hétezren”

– mondta a szervező Holnapom Egyesület elnöke, Bánfi Ildikó. Külföldön is hasonló számokról beszélhetünk, viszont kevesebben halnak meg annak köszönhetően, hogy figyelnek magukra, és rendszeresen járnak szűrővizsgálatokra.

Krónikus betegség

Bánfi Ildikó felhívta a figyelmet arra, hogy mivel a mellrák ma már nagyon jól gyógyítható betegség, a fiataloknak meg kell tanítani, hogy mikor, milyen szűrésre menjenek. Hiszen ameddig korai a betegség, semmilyen tünete nincs. Mivel nagyon sok túlélő van, akik egészséges életet tudnak élni, valamint gyorsan fejlődik az orvostudomány és a diagnosztika, a mellrákot tavaly a WHO krónikus betegséggé minősítette.

A férfiak szerepe is fontos, hogy bátorítsák, kísérjék el párjukat a vizsgálatokra – mondta az esemény szervezője.

Stresszkezelés

– Pénteken a Csapó utcai bevásárlóközpontban előadások hallhatók a szűrésekkel kapcsolatban, a mammográfiáról és a stresszkezelésről beszélnek majd a szakemberek, ingyenes szűrés, állapotfelmérés, onkológus, nőgyógyász, dietetikus szaktanácsadásai várják az érdeklődőket.

Egészséges ételek

– Fellépnek a Rippel testvérek is, akik már nyolc éve támogatják a küldetésünket. A legkisebbeket arcfestés és csillámtetoválás várja, valamint egészséges ételeket is főzünk.

A színpadon pedig Erdős-Tóth Fruzsinát hallhatjuk majd – hangzott el a szervezőtől.

SZD

VISSZA A KEZDŐOLDALRA