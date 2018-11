Közös gondolkodás az országhatár két oldalán

A korábbi években egymással párhuzamosan megszervezett magyar, illetve román klaszterkonferenciák helyett idén először közös eseményt rendezett a két megye vezetése. Nagyváradon és Debrecenben zajlik a kedden kezdődött háromnapos konferencia, amelyen a két régióban működő klaszterek vesznek részt. A rendhagyó konferencia célja, hogy tovább erősítsék a hálózati gondolkodás szerepét a közép-kelet-európai térségben, illetve, hogy fórumot teremtsenek a magyar és a román klaszterek együttműködése számára. A konferencián olyan aktuális kérdéseket vitatnak meg, mint a klaszterek és az innováció, az Y generáció kihívásai, valamint az egyetemek szerepe a klaszterek sikerében.

Tavalyi ötletből

Romániában és Magyarországon is létezik a klasztereket összefogó szervezet. A váradi megnyitón megtudtuk: a romániai klaszterszövetség egyik tanácskozásán tavaly jött az ötlet, hogy térségünkben, a román és magyar oldalon működő ilyen entitásoknak közös tanácskozást szervezzenek. Ezt támogatta az Európai Unió is.

A megnyitón a román gazdasági tárca államtitkára, Ilie Calin Bodea elmondta: náluk az állam 39 hazai klasztert támogatott eddig, összesen több tízmillió euróval. A Romániai Klaszterek Szövetsége ugyanakkor 42 tagot számlál. Jövőre pedig, amikor Románia az EU soros elnökségét látja majd el, az ország az Unióval közösen szervezi meg az európai klaszterkonferenciát, ami májusban lesz.

A magyar kormány részéről Greinstetter Balázs gazdaságfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár szólalt fel, kiemelve, hogy a mostani, első ilyen közös egyeztetésen a román és a magyar klaszterek képviselőin kívül Svédországtól Grúziáig számos állambeli hasonló entitások szakértői vannak jelen, hogy megosszák tapasztalataikat e témakörben. Romániában – tette hozzá – az elmúlt években sok sikeres klaszter nőtte ki magát, míg Magyarországon paradigmaváltás zajlik e téren. Az előző években sok sikeres klaszter mellett sok olyan is volt, amelyik csak az állami támogatás érvényességéig működött, ezért a cél immár vagy 3 éve, hogy a kiválóbb és nemzetközileg is láthatóbb klasztereket támogassák. Ágazatonként több klaszter is van, 40-50 taggal, ez a kormány szerint indokolatlan, és inkább az összeolvadás a cél.

A Bihar Megyei Tanács elnöke, Pásztor Sándor azt hangsúlyozta, hogy a Bukarest-Budapest-koncepciót regionálissá, például Nagyvárad-Debrecen koncepcióvá is lehet egyszerűsíteni, minden fejlesztési, együttműködési kérdésben. A fejlesztéseink irányai közösek, projektek is bőven vannak – mondta. A Hajdú-Bihar megyei tanács elnöke, Pajna Zoltán is a szomszédos régiók kooperációját szorgalmazta, hozzátéve, hogy ezen belül a közös klaszterpolitika nyertese is az innováció és az ipar lehet. A regionális klaszterpolitika pedig híd a két ország cégei, szervezetei között, és a gazdasági versenyképességet is növeli. Hozzátette: 10 éve még távolinak látszott, hogy a mi térségeinkben egyáltalán meghonosodjon a klaszterekben való gondolkodás – amikor ő maga egy e témával foglalkozó franciaországi konferencián volt, az itteni klaszterek kezdetlegesek voltak –, ám mára itt is teret nyert ez. Hajdú-Biharban amúgy 3 induló klaszter van, 4 fejlődő és 5 hivatalosan akkreditált.

