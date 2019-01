Közös ellenzéki tüntetést tartottak Debrecenben

Elsősorban a Munka törvénykönyvének módosítása ellen vonultak tüntetők a Régi Városháza elé szombaton kora este, illetve sürgették Kósa Lajos távozását a politikai életből. A demonstráción elhangzott, ellenzéki kerekasztalt hirdettek, és a legtöbb politikai párt helyi szinten már visszajelzett, hogy részt vesznek annak munkájában. Ha Debrecenben előrelépést érnének el, megyei szintre is kiterjesztik az összefogást – fogalmaztak. Hozzátették, céljaik között szerepel, hogy olyan képviselőket állíthassanak, akik képesek változást hozni a települések életébe. A mintegy háromszáz fős csoportosuláshoz Rutz Tamás (Mi vagyunk Debrecen civil csoport) Herpelger Róbert (Jobbik), Pallás György (MSZP), Papp Tamás újságíró, aktivista, Cseh Katalin (Momentum Mozgalom), a szakszervezetek képviseletében pedig Toldi Miklósné és Tóth Imre intézett beszédet.

– Magyarországon demokrácia van. A véleménynyilvánításhoz mindenkinek joga van, de csak békés keretek között. Budapesten láthattuk, hogy az erőszakos akciókat és tüntetéseket a bevándorláspárti Soros-hálózat és a bukott ellenzék szervezi. Nincs ez másképp Debrecenben sem, ráadásul itt is szinte ugyanaz a viselkedésmód mutatkozik meg. A tüntetésekből látható, hogy mindez már rég nem a Munka törvénykönyvéről szól: az ellenzék és a Soros-hálózat a hatalmat akarja megszerezni, ahogy azt Gyurcsány Ferenc be is jelentette – reagált közleményben a szombati debreceni eseményekre a Fidesz helyi szervezete. A nyilatkozat szerint a csendes többség nem kér az utcai erőszakból, nem kér az irányított zavarkeltésből. A döntő többség nem kíváncsi az ellenzék hazugságaira, köztéri dühöngéseire és cirkuszi mutatványaira. A magyarok ezért is szavaztak jelentős parlamenti többséggel járó bizalmat 2018 áprilisában ismételten a polgári kormánynak, s ezért vesznek csak részt a tüntetéseken a társadalmi támogatottság hiányában mindösszesen néhány ezren Budapesten és pár százan vidéken. A magyarok a fővárosban és vidéken is békében akarnak élni, így arra kérjük az ellenzéki pártokat és Soros civiljeit, hogy tartsák ezt tiszteletben – zárul a közlemény.

