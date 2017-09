Közös arany hullott a debreceniek és nyíregyháziak nyakába

A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola és a Nyíregyházi Sportcentrum közös alakulata nyerte a csapatbajnokság döntőjét a BHSE előtt. A harmadik legtöbb pontot az UTE-MTK Budapest gyűjtötte.

Címvédőként vágott neki a csapatbajnokság székesfehérvári fináléjának a DSC-SI és az NySC közös csapata, amely tavaly nagyon simán szerezte meg az aranyat. Idén szorosabb csatában ugyan, de sikerült a szomszédváraknak az elsőséget megőrizniük, melyért rengeteget tettek a cívisvárosi sportolók. Kazi Tamás 800-on és 1500 méteren is maga mögé utasította a mezőnyt, míg 400 gáton a Szuperliga döntő után újra a Koroknai testvérek voltak a leggyorsabbak, annyi különbséggel, hogy most Tibor ért elsőként célba Máté előtt.

A csapatversenybe beszámító félmaratonon az egyéni csúcsot javító Juhász Balázs termelte a legtöbb pontot a közösbe, míg a 4×400-as, második helyezett váltóban „csak” hajdúságiak kaptak helyet (Koroknai Tibor, Gutema Emanuel, Kazi Tamás, Koroknai Máté).

Videó: Kazi Tamás hatalmasat esett, kartöréssel lett aranyérmes Debrecen - Kazi Tamás számára nem csak az újabb bajnoki aranyérem miatt maradt emlékezetes a székesfehérvári viadal, ugyanis a 800 méteres síkfutás döntőjében szó szerint beesett a célba, de így is megnyerte a küzdelmet. A bukás nem múlt el nyomtalanul, hazánk legjobb középtávfutójának eltört a k... Tovább a cikkhez

Debreceni házidöntőt hozott a női 100 gát, ahol Kerekes Gréta magabiztosan nyert Kozák Luca előtt. Gréti mindemellett 100 méteren második, míg Luca 200-on harmadik helyen ért célba.

Nehéz, de annál sikeresebb hétvégén van túl a 3000 méteres akadályfutásban élen záró Kácser Zita, aki másnap a Wizz Air Budapest Félmaratont is megnyerte, csapattársa, az egyéni csúcsot futó Gulyás Vera előtt, majd visszatérve a csb helyszínére az 5000 ­méteres szám után is dobogóra állhatott. Rúdugrásban Klekner Hanga a Szuperliga döntő után most is ezüstös teljesítménnyel végzett, míg a Sárkány Fannit és Aradi Bernadettet a soraiban tudó 4×400-as váltó harmadikként ért célba.

HBN

