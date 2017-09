Közmunka: munkahely az is, ahol dolgozni kell

– Nagyon szigorúak a szabályok, ha valaki igazolatlanul hiányzik, vagy ittasan jön dolgozni, azt elküldjük. Ennek köszönhetően sikerült szabályozni a munkahelyi tevékenységet, hiszen itt is dolgozni kell. Néha még előfordulnak kisebb problémák, de a munkások szerencsére sokkal fegyelmezettebbek, mint az előző években – mondta a település vezetője. Az emberek biztonságérzetén sokat segít, hogy a faluban aktívan tevékenykedik, s él két rendőr. Polgárőrség is működik a faluban, de a mezőőrség létrehozását nem tartották szükségesnek. A polgármester szoros kapcsolatot ápol a körzeti megbízottal, a zsákai őrparancsnokkal és a berettyóújfalui kapitánnyal is, így bármilyen probléma esetén nyugodtan fordulhat hozzájuk.

HBN–BK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA