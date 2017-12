Kozma Dominik győzött úszásban a Szilveszteri vizesgálán

A Csak egy maradhat! elnevezésű, kieséses úszóversenyen Kozma mögött a vb-ezüstérmes, Európa-bajnok Verrasztó Dávid (FTC) végzett a második helyen, míg a harmadik az olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Cseh László (Egri UK) lett.

A nők párosversenyében az Európa-bajnok Jakabos Zsuzsanna (Győr USE) diadalmaskodott a junior Európa- és világbajnoki aranyérmes Késely Ajnával (Kőbánya SC) szemben.

A Kajakfutam bajnokokkal nevet viselő váltóversenyben a Szabó Ágnes, Medveczky Erika, Kopasz Bálint, Balaska Márk, Birkás Balázs összetételű egység győzött a csupa olimpiai bajnokból összeállt Kozák Danuta, Szabó Gabriella, Storcz Botond, Dombi Rudolf kvartett előtt, amelynek utolsó tagja dupla távot teljesített.

A vizesgálán egy kispályás találkozón megmérkőzött egymással az elmúlt két évtized világeseményein érmet nyert magyar vízilabdázókból kialakított két alkalmi csapat is. Medencébe ugrott többek között Kásás Tamás, Kiss Gergely, Hosnyánszky Norbert, Manhercz Krisztián illetve Gangl Edina is. A programot búvárúszó-, szinkronúszó- és kajakpóló-bemutató színesítette, de a nézők ízelítőt kaphattak a medencés sárkányhajózásból is.

Az esemény délelőtti felvezetéseként az amatőr sportolóknak lehetőségük nyílt teljesíteni az Olimpiai ötpróba 500 és 1500 méteres úszószámát. Kiss Gergely, az ötpróba egyik nagykövete bejelentette, hogy idén összesen hatvan rendezvényt tartottak az ötpróbázóknak, de jövőre szeretnék ezt a számot nyolcvan fölé emelni.

– MTI –

