Közleményt adott ki a debreceni önkormányzat a Holló János utcai játszótér ügyében

A debreceni önkormányzat hosszú távú fejlesztési koncepciójában, a 2016-ban indult Új Főnix Terv zöld város programjában a város teljes területén növeli a zöldfelületek nagyságát. A Petőfi téren ebben a programban a lakókkal egyeztetve a játszótér területén zöldterületet alakít ki. A korszerűsítés része az is, hogy a házsor túloldalára, a Petőfi térre új játszóelemek kerülnek.

Az önkormányzat a Holló János utcai játszóelemeket elbontotta, felújította, majd más városrészekbe helyezte, illetve helyezi ki. Így a Bihari – Pandúr utca mellett kerül játszóelem a Borbíró térre és a Jászai Mari utcai játszótérre is. A Petőfi tér környékén élő gyermekes családok pedig – ahogy eddig is tették – a közelben két játszóteret is használhatnak.

– Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata –

