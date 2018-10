Közlekedési kérdésekben is döntöttek

Váratlan fordulattal nem sikerült új ügyvezetőt választani a repülőteret üzemeltető Airport-Debrecen Repülőtérüzemeltető Kft. élére: a polgármester azt közölte a képviselőkkel, hogy Maráczy Péter visszalépett, nem vállalta a költözést Budapestről, ezért továbbra is Herdon László vezeti a céget.

Egyórás vita után elfogadta a közgyűlés azt az előterjesztést, miszerint emelkedik a mélygarázsok használati díja; az eddigi 280 forint/óra összeg helyett 2019. januártól 320 forintot kell fizetni a várakozásért.

Hat új busz csatlakozik a DKV-flottához a debreceni önkormányzat és a Cívisbusz Konzorcium közötti közszolgáltatási szerződés módosítása alapján – döntöttek a képviselők a csütörtöki ülésen. Ebből egy tesztbusz lesz, egy már meglévő konstrukció darabja, amely típus járműveit Debrecenben szerelik majd össze. Az új buszok teljesítik azokat a feltételeket, amiket a most közlekedő Volvo-k, azok EURO 5-ös motorjai helyett azonban a modernebb EURO 6-tal vannak felszerelve. Három szóló buszt kivonnak a jelenlegi állományból – közölte Nagy Attila, a DKV vezérigazgatója. Azt is hozzátette, hogy az új járművek bérleti díja kedvező, és a bérlet a közszolgáltatási szerződés végéig szól. Azt is elmondta, az értékesített jegyek, bérletek száma növekedésnek indult és már látszik, hogy a következő időszakban kapacitásbővítésre lesz szükség.

Módosították a képviselők a „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft.-vel megkötött szerződést. Eszerint a közel 800 millió forint értékben zajló fejlesztések befejezését egy évvel későbbre tolták, 2019. december 31-re, és kikerült abból egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, mely a kisvasút vonalának Nagyállomásra történő bekötését vizsgálta volna. Papp László polgármester indoklása szerint a bekötés irreálisan magas költségekkel járna.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA