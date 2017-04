Közlekedésbiztonsági nyílt napot tartottak Hajdúnánáson

A nyílt nap célja az volt, hogy felhívják a közlekedők figyelmét a biztonságos, balesetmentes közlekedésre, a megelőzés és példamutató magatartás fontosságára. A program szervezői közlekedésbiztonsági szempontból díjmenetesen átvizsgálták a gépjárműveket és a kisebb beállításokat is elvégezték. A rendezvényen a rendőrkapitányság a Hajdú-Bihar Megyei Balesetmegelőzési Bizottsággal és a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesülettel közösen közlekedésbiztonsággal kapcsolatos, felnőtteknek és gyerekeknek szóló gyakorlati bemutatókkal, KRESZ tesztekkel színesítette a programot, amelyen az érdeklődők kipróbálhatták a motor szimulátort, valamint a „részeg szemüveggel” is megismerkedhettek. A rendezők a részt vevők között egy új kerékpárt és egy ingyenes műszaki vizsgát is kisorsoltak, valamint minden KRESZ tesztet kitöltő gyermek és felnőtt láthatóságot elősegítő baleset-megelőzési ajándékokat kapott.

– Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság –

