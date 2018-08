Közép-európai történeti emlékközpont születhet a belvárosi zsidónegyedben

Az utóbbi 4–5 évben olyan színvonalú fejlesztések valósultak meg a Debreceni Zsidó Hitközség életében, amelyekre eddig soha nem volt lehetőség. Ezt a jelentős fejlesztési programot (amely a vallási élet mellett a turisztikai lehetőségeket is nagyban meghatározta) az EU-s források és a magyar kormány segítségnyújtása mellett az önkormányzat támogatása és a hitközség önereje tette lehetővé.

Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke a Napló érdeklődésére emlékeztetett: Debrecenben működik a vidék legjelentősebb, legnagyobb létszámú és legaktívabb zsidó hitközsége, amelyet aktív vallási élet jellemez. Kóser konyhával, rituális fürdővel, imateremmel és temetővel is rendelkeznek, s mindezt büszkén ajánlják, hogy minden idelátogató tudja használni a vallási élete gyakorlásában.

Örökségvédelem

– A hitközség felújította a zsinagógáit, a műemlék vágodáját és a rituális fürdőt is, és egy olyan infrastruktúra-fejlesztés történt meg, amely révén minden ránk hagyott örökséget sikerült megóvnunk és felújítanunk az utókor számára – mutatott rá az elnök. – Nemcsak felújítottuk azonban, hanem használjuk is ezeket, és általuk a turisztikai lehetőségeinket is nagyban meghatároztuk.

Ma már látható, hogy sok-sok turista jön ide, és ennek nagyon pozitív pillére a Debreceni Repülőtér igen aktív forgalma is. Tel-Avivba ugyanis heti két alkalommal közvetlen járat közlekedik, és ezáltal megtöbbszöröződött az Izraelből Debrecenbe érkező turisták száma. A múlt és a jelen fejlesztésével azonban nem zárultak le a fejlesztések, hiszen egy zsidónegyedet is szeretnének kialakítani. Ennek egy részét már megalapozták.

Horovitz Tamástól megtudtuk: az aktív vallási turisztika érdekében nagy céljuk, hogy létrehozzanak egy Európában páratlan emlékközpontot, ami a közép- és kelet-európai zsidóságot és történetét mutatja be. A debreceni önkormányzat ennek az előzetes tanulmánytervét támogatta és finanszírozta, és reményeik szerint kormányzati támogatással idén már el tudják kezdeni az előkészítését, tervezését.

Az emlékközpont a zsinagógához csatlakozik majd. Ezáltal egy olyan komplex helyszín alakulhat ki, ahol az oktatási, kulturális feladatok még tevékenyebben valósíthatók meg.

A térség zsidó centruma

– Ha ez teljesül, akkor itt egy nagyon modern, új rituális fürdőt is létrehoznának – vázolta az elnök. – Nagyon fontos, hogy egy komoly kóser izraeli bisztrót, gasztronómiai helyet is létesítsünk, hiszen amellett, hogy Debrecenben van a vidék legnagyobb lélekszámú zsidó hitközsége, nagyon sok izraeli diák is tanul az egyetemen.

A hitközség és a Debreceni Egyetem között egyébként nagyon jó az együttműködés, az itt tanuló izraeli diákok a szívükbe zárták Debrecent, nagyon jól érzik magukat, ugyanakkor az egyetemen is olyan helyre találtak, ahol a – főleg orvosi – tanulmányaikat megfelelő színvonalon tudják végigvinni.

Ha a zsidónegyedben kialakul ez a központ, akkor az országban vidéken egyedülállóan olyan zsidónegyed létesül, ami visszaállítja és rekonstruálja a régi időket, és a mai kor elvárásainak megfelelően is tud működni. Turisztikai dolgokban egyébként még sok tennivaló van, s jelenleg azért dolgoznak, hogy Debrecen a keleti régió zsidó turisztikai központja legyen.

A repülőtér kapcsán ez egy nagyon pozitív helyzet, és szeretnék, ha Debrecen lenne az a turisztikai központ a régióban, ahonnan bárhová el lehet jutni a zarándokutakon akár Tokajba, akár a szabolcsi csodarabbi sírjához is.

Megelégedve dicsérik

A hitközség zarándokszálláshelyét is mindenképpen bővíteni fogják, hiszen a hitközség berkein belül ez egy olyan lehetőség, kuriózum, amit sokan szeretnek. A zsidónegyedben a kóser étkezés is gyakorolható, és a vallásos zsidó emberek minden nap el tudnak menni a zsinagógába.

– Nagyon jó érzés, amikor a külföldiek is nagy megelégedéssel dicsérik meg azt a munkát, amelyet itt végzünk – fogalmazott Horovitz Tamás.

Koncert a 100 Tagú Cigányzenekarral

A közösség Debrecennel egyetemben Izrael Állam alapításának 70. évfordulójáról méltóképpen akar megemlékezni – mondta el az elnök.

November 15-én az eddigi programsorozat megkoronázásaként nagyszabású koncert lesz, amelyen a Száztagú Cigányzenekar és a Sabbathsong Klezmer Band lép fel a Kölcsey Központban. Előtte az augusztus 20-i virágkarneválra Debrecen izraeli testvérvárosából, Rishon LeZionból is jött delegáció, de augusztusban sok más nyitott programot is tartanak, amelyeken a hitközség tagjain kívül bárkit nagy szeretettel várnak.

Augusztus 26-án például a Debrecen Dixieland Jazz Band ad elő dixieland, klezmer és jiddis dallamokat a Pási utcai zsinagógában, és még ebben az évben megtartják a hagyományos Izraeli Filmnapokat az Apolló Moziban. Ezeket a zenei-kulturális programjaikat szeretnék folyamatossá tenni, hiszen reményeik szerint a zsidónegyed Debrecen egyik oktatási és kulturális pontja lesz, ami szervesen illeszkedik a város rendszerébe.

