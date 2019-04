Videó: Közelről rögzített egy balesetet a balmazújvárosi kamera

A rendőrségre 2019. április 11-én 12 óra 30 perc körül érkezett bejelentés arról, hogy Balmazújvárosban, a József Attila utca és a Juhász utca kereszteződésében két gépjármű összeütközött. A rendelkezésre álló adatok szerint egy Fiat típusú kisbusz nem adta meg az elsőbbséget egy személyautónak, amivel összeütközött. Az ütközés olyan erejű volt, hogy a Citroen a tetején átfordulva, újra a kerekein állt meg, míg a másik gépkocsi egy villanyoszlopnak csapódott.

Fotó: Police.hu

A balesetben egy személy könnyű sérüléseket szenvedett. A helyszínelők megállapították, hogy az egyik gépjárműben a biztonsági öv a vezető mögött volt bekötve.

Még aznap 16 óra körül, ugyancsak Balmazújvárosban, a Kossuth téren újabb közlekedési balesetről érkezett bejelentés a rendőrségre. A helyszínen megállapították a rendőrök, hogy egy 23 éves férfi a Peugeot típusú személyautójával közlekedett, miközben nem tartott megfelelő követési távolságot egy előtte haladó jármű mögött, majd amikor az megállt – hogy egy gyalogost átengedjen – hátulról nekiütközött.

A rendelkezésre álló adatok szerint a 23 éves férfi, úgy vezette gépkocsiját, hogy a biztonsági övét szabálytalanul, az ülés mögött kötötte be, és a balesetben könnyű sérüléseket szenvedett.

Felvétel a Kossuth téri balesetről:



A balesetek körülményeit a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság vizsgálja.

Azon kívül, hogy a biztonsági öv használata a gépjárművekben kötelező – nem csak a járművezető, de utasai számára is –, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy használata életeket menthet! Téves feltételezés, hogy belterületen, kisebb sebességgel haladva nincs jelentősége a bekapcsolt övnek! A passzív biztonsági eszközöket épp a testi sérülések fokának csökkentése érdekében fejlesztették ki, amit nem szabad elfeledni! A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság kéri a gépjárművezetőket, hogy az övet ne azért kössék be szabályosan, hogy az autó biztonsági rendszere ne jelezzen, hanem azért mert kisebb sebességnél bekövetkezett baleset esetén is nagy jelentősége lehet egy szabályosan bekötött biztonsági övnek.

A KRESZ kötelezővé teszi a biztonsági öv gépjárművekbe történő beszerelését, valamint úgy rendelkezik, hogy olyan járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen utazó személynek a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni. A gépkocsiban utazó 150 centiméternél alacsonyabb gyermeket – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA