Közeleg az ünnep, elő a karácsonyi dekorációval!

Habár a karácsony még csak egy hónap múlva lesz, már hetekkel ezelőtt megkezdődött a különféle ünnepi dekorációk árusítása. Ebben az időszakban úton-útfélen fénylő csillagokkal, tündöklő angyalokkal és megannyi csengővel találkozhatunk, valamint a köztereket is ünnepi díszbe öltöztetik.

Ebből az ünnepváró hangulatból érdemes otthonra is csempészni, és saját lakásunkat, házunkat feldíszíteni karácsonyi köntösbe. Ráadásul akik a karácsony „megszállottjai”, nyugodtan túlzásokba is eshetnek, hiszen talán ez az ünnep az, amikor semmi sem sok.

Karácsonyi koszorúk

Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az ünnepi ajtódíszek, és persze a koszorúk. Idén december 2-án kezdődik el az adventi időszak. Vásárolhatunk, de akár mi magunk is könnyedén készíthetünk adventi koszorút. Ennek alapja lehet szalmából, vesszőből vagy hungarocellből is, így mindenki találhat a saját ízlésének megfelelőt. A szalmát nyugodtan lehet szurkálni, tűzködni vagy akár ragasztópisztollyal is rögzíthetünk rá különféle dekorációkat. A vessző-koszorú már díszítés nélkül is jól mutat, leginkább tűződróttal vagy szalaggal tudunk rá egy-egy elemet felhelyezni. A hungarocell szinte bármilyen méretben és formában kapható, könnyű vele dolgozni: festhetjük, ragaszthatunk és tűzhetünk rá. Ajánlatos oldószermentes ragasztót, valamint olyan ragasztópisztolyt használni hozzá, aminek kisebb a hőmérséklete. Az adventi koszorú koronája a négy gyertya, amit számtalan színben és formában megvehetünk.

Ünnepi ajtódíszek

Az ünnepi ajtódíszeknek tényleg csak a képzeletünk szabhat határt. Készíthetjük száraz termésekből, gömbökből, tüllből vagy akár fonalgombolyagból is. Természetesen ezeknél is fontos egy tartós, fix alap, valamint fontos az erős rögzítés is, nehogy véletlenül az ajtó nyitása vagy zárása közben a díszek lepotyogjanak.

HBN

